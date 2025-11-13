Triệu Vy hoạt động trở lại trên mạng xã hội sau "phong sát"

Mới đây, Triệu Vy đã cập nhật hình ảnh đi du lịch trên trang cá nhân. Trong ảnh chia sẻ, nữ nghệ sĩ xuất hiện giản dị, thần sắc vui vẻ, cho thấy cuộc sống bình yên sau thời gian dài rời xa làng giải trí.

Sau khi bị "phong sát" ngầm vào năm 2021 và bị gỡ tên khỏi các tác phẩm nổi tiếng, Triệu Vy gần như biến mất khỏi làng giải trí và mạng xã hội. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, đi du lịch, và nghiên cứu Phật pháp, sống hướng đến đời sống tâm linh để tìm kiếm sự bình yên, thanh thản.

Vào tháng 5, Triệu Vy đã tham gia sự kiện ra mắt phim Độc nhất vô nhị tại Bắc Kinh với vai trò khán giả, bên cạnh nhiều ngôi sao khác như Trần Khôn, Hoàng Bột. Nhiều người cho rằng Triệu Vy sẽ sớm trở lại nên đang thực hiện từng bước để xem dư luận có chấp nhận mình hay chưa. Cô lặng lẽ xuất hiện, không ồn ào, nhưng cũng không cần tránh mặt.

Hiện tại, Triệu Vy vẫn đang vướng vào các vấn đề kiện tụng liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài chính trước đây. Gần đây, Triệu Vy tiếp tục bị phong tỏa số cổ phiếu trị giá khoảng 15,9 triệu nhân dân tệ (gần 58 tỷ đồng).



