Minh Hằng sượng trân, đòi bỏ về giữa chừng khi quay Running Man Việt Nam

Mới đây, tập 6 của chương trình truyền hình thực tế Running Man Vietnam lên sóng với nhiều diễn biến "căng đét" khiến netizen xem vừa cười vừa hồi hộp. Trong chặng này, các nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ mang tên "Đánh lừa Minh Hằng", cùng nhau diễn xuất để khách mời xé được bảng tên 7 thành viên. Nếu đến cuối cùng, "Bé Heo" Minh Hằng không phát hiện ra sự thật các nghệ sĩ cố tình "yếu sức" để cô xé thì dàn cast sẽ chiến thắng.

Trong màn công bố kết quả cuối cùng, Minh Hằng tỏ ra rất thích thú, hả hê khoe "chiến tích" là 7 chiếc bảng tên đang nằm gọn trong tay cô. "Huyền thoại là tôi, tôi chính là huyền thoại", Minh Hằng thích thú nhắc đi nhắc lại. Tuy nhiên, giây phút ăn mừng này không lâu, sau đó Trấn Thành tung cú "twist" là người chiến thắng là đội Running Man Việt vì đã hoàn thành thử thách đánh lừa Minh Hằng.

Minh Hằng giận dỗi, đòi bỏ về vì dàn cast đánh lừa

Cứ tưởng đây là bản vinh danh Minh Hằng ai ngờ để lộ sự thật khiến nữ ca sĩ không ngờ tới

Nhiệm vụ của chặng này là "đánh lừa Minh Hằng"

Minh Hằng ngơ ngác khi nhận ra mình đã bị 7 người bắt tay lừa

Minh Hằng tiết lộ còn dự định gọi điện khoe với chồng con vì đã xé được bảng tên của 7 thành viên

Khi nhận ra mình bị lừa, Minh Hằng lộ khuôn mặt sượng trân có chút giận dỗi khiến khán giả cũng vừa thương vừa buồn cười. Minh Hằng nói thẳng: "Khán giả sẽ rất thương em vì 7 con người này đi lừa một người này".

Tuy nhiên, chương trình chưa dừng lại tại đó, dàn cast sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Trước tình thế này, Minh Hằng dỗi đòi bỏ về: "Chương trình thứ 2 tôi không quay, đừng có đánh lừa, đừng có lừa đảo tôi. Tôi phải đi về, gọi tài xế ngay cho tôi". Trấn Thành, Lan Ngọc và dàn cast phải ra vừa năn nỉ vừa trêu ghẹo.

Trên thực thế, đây chí là màn "dỗi yêu" của Minh Hằng bởi trong trailer của tập sau thì cô vẫn tham gia đầy đủ các thử thách. Nữ ca sĩ cũng tương tác hào hứng, vui vẻ với dàn cast chứ không quá căng thẳng.

Minh Hằng lộ rõ vẻ mặt bất lực, đòi ekip gọi xe cho về nhà gấp

Minh Hằng dỗi, dòi bỏ về không quay tiếp tập sau vì nhận ra bản thân bị "đào lửa"

Minh Hằng bật cười khi Trấn Thành gọi cô là "truyền thuyết" Running Man Việt vì quá dễ bị lừa

So với hai mùa trước, Running Man Vietnam mùa 3 được đánh giá là có nhiều diễn biến hấp dẫn và kịch tính hơn hẳn. Các thử thách được thiết kế đa dạng, vừa đòi hỏi thể lực, vừa yêu cầu chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các thành viên. Đặc biệt, luật chơi được làm mới liên tục qua từng tập, từ việc chia đội ngẫu nhiên, đấu đơn, đến những màn "phản bội" đầy bất ngờ khiến không khí chương trình luôn sôi nổi và khó đoán.

Chính sự linh hoạt này đã tạo nên sức hút riêng, giúp khán giả mỗi tuần đều háo hức chờ đợi xem dàn cast sẽ xoay chuyển tình thế ra sao. Càng về sau, chương trình càng cho thấy độ đầu tư chỉn chu về format, bối cảnh và nội dung, khẳng định vị thế của Running Man Vietnam là một trong những show thực tế được yêu thích nhất hiện nay.

Dàn khách mời của chương trình năm nay cũng được khen chất lượng và vô cùng chịu chơi



