Minh Hằng bùng nổ visual, hóa “đạo diễn thời trang” trong teaser MV “DIRECTOR”

Ngày 3/11 vừa qua, Minh Hằng thông báo tái xuất bằng hình ảnh cầm chiếc “CD Nhạc Dance”, khiến cộng đồng fan phấn khích để lại hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Đến khi Poster MV DIRECTOR được công bố, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây sốt với mái tóc ngắn bạch kim, phong cách thời trang cá tính và nhan sắc không tuổi.

Tối 10/11, teaser MV chính thức ra mắt. Chỉ vỏn vẹn 13 giây nhưng đủ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ với hình ảnh và âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng. Teaser mở đầu bằng khoảnh khắc Minh Hằng sải bước trên đôi giày cao gót đang bốc cháy – biểu tượng cho người phụ nữ dám sống hết mình, luôn tiến về phía trước với đam mê và bản lĩnh rực lửa.

Liền sau đó là loạt tạo hình ấn tượng: trưởng thành, quyến rũ, cá tính và nổi loạn. Minh Hằng liên tục biến hóa qua nhiều phong cách – từ mái tóc, trang phục đến thần thái – nhưng vẫn giữ nét tự tin, cuốn hút. Các góc quay cận biểu cảm như ánh mắt lạnh lùng, cái nháy mắt hay nụ cười nửa miệng đều khiến người xem tò mò về câu chuyện đằng sau.

Hình ảnh những món đồ rơi xuống – kính mắt, đĩa CD, chìa khóa, mô hình xe – tạo nên khung cảnh hỗn độn mà ẩn chứa nhiều ẩn ý, như lời nhắn rằng DIRECTOR không chỉ là một MV âm nhạc, mà còn là hành trình kể chuyện mang tính điện ảnh.

Phần âm nhạc của teaser hé lộ câu hát bắt tai: “Like a movie, I’m a director” (Tạm dịch: Như một thước phim, tôi chính là đạo diễn của cuộc đời mình). Đây là tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tự chủ, đúng với tinh thần mà Minh Hằng muốn truyền tải – người phụ nữ hiện đại không chờ cơ hội đến, mà tự tạo ra con đường cho riêng mình.

Để có được sản phẩm mang màu sắc hiện đại, Minh Hằng đồng hành cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP – tập thể đứng sau hàng loạt bản hit như Đi Đu Đưa Đi, Nấu Ăn Cho Em hay Em Hát Ai Nghe. Cô chia sẻ:

“DTAP là nhóm làm việc rất chuyên nghiệp và luôn cập nhật xu hướng. Khi hợp tác, chúng tôi cùng nhau lắng nghe sở thích, sở trường của nhau để tìm ra hướng đi phù hợp nhất với Minh Hằng ở hiện tại. Tôi nghĩ, nếu muốn có kết quả như mong đợi, mình phải dám làm những điều trước đây chưa từng làm.”

Chia sẻ thêm về sự đầu tư cho MV, Minh Hằng nói: “Tôi không nghĩ quá nhiều về chi phí, mà tập trung vào ý tưởng, nội dung, hình ảnh – để sản phẩm khi ra mắt có thể chạm đến cảm xúc khán giả. Đó mới là điều tôi ưu tiên nhất.”

Nhân dịp vợ trở lại Vpop, doanh nhân Quốc Bảo – chồng Minh Hằng – tiếp tục “ghi điểm” khi treo loạt poster quảng bá DIRECTOR tại chuỗi sân Pickleball do anh sở hữu. Trước đó, khi Minh Hằng tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, anh cũng mạnh tay chạy biển quảng cáo tại nhiều địa điểm hot ở TP.HCM, khiến người hâm mộ gọi vui là “Trưởng FC của Chị Đẹp Minh Hằng”.

Với teaser chỉ 13 giây nhưng đầy năng lượng, Minh Hằng đã chứng minh vị thế của một nghệ sĩ đa tài – vừa hát, vừa diễn, vừa “đạo diễn” cho hành trình nghệ thuật của chính mình.

MV DIRECTOR sẽ chính thức phát hành lúc 20h00 ngày 12/11/2025 trên YouTube và các nền tảng nhạc số.