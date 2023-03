Miley Cyrus tung MV mới: Lời bài hát ẩn dụ 18+

Rivers đóng vai trò là đĩa đơn thứ hai đến từ album phòng thu Endless Summer Vacation. Ca khúc mang đến một giai điệu sôi động, dồn dập hơn Flowers với ca từ mô tả cảm giác của cô gái trong những đêm bên người yêu. Nếu như Flowers là thông điệp về "yêu bản thân" mạnh mẽ thì ca từ của River táo bạo hơn, mô tả về những cảm giác "18+".

River là đĩa đơn thứ hai đến từ album "Endless Summer Vacation".

Đi cùng với một ca khúc táo bạo là một MV cũng "bạo liệt" không kém. Toàn bộ MV lấy tông màu trắng đen với cảnh mở đầu là Miley Cyrus say sưa nhảy trong ánh đèn trên sàn nhảy, tạo cảm giác khá hoài niệm, gợi nhắc về Vogue hoặc Girl Gone Wild của Madonna - thần tượng của giọng ca The Climb. Tâm điểm của MV chính là ở cảnh Miley Cyrus tắm dưới dòng thác trong lúc 14 chàng vũ công 6 múi đang đứng cạnh. Những "va chạm", tương tác giữa Miley với dàn diễn viên nam được thực hiện ấn tượng, mang tính nghệ thuật chứ không gợi cảm giác dung tục.



Các cảnh quay táo bạo nhưng vẫn nghệ thuật trong MV River.

Chia sẻ về cảm hứng đằng sau sản phẩm âm nhạc mới này, Miley Cyrus cho biết: "River là khoảng thời gian trong cuộc đời tôi với rất nhiều cảm xúc cá nhân. Và tất cả các bài hát trong album cũng đều phát triển từ đấy. Những ca khúc bắt đầu từ những điều rắc rối, giống như cảm giác của một trận mưa rào tháng Tư. Trời không bao giờ ngừng mưa, và sau đó thì tình yêu cũng tuôn trào. Và với River thì, đôi khi chúng ta chỉ cần một ca khúc 'bùng nổ' để 'quẩy' trên sàn nhảy".



Trong cùng ngày, toàn bộ album Endless Summer Vacation cũng đã được ra mắt với tổng cộng 13 track, bao gồm phiên bản demo của ca khúc Flowers. Album cũng đã được ra mắt vào ngày rất đặc biệt: sinh nhật của Liam Hemsworth, chồng cũ của Miley Cyrus với cuộc hôn nhân đổ vỡ được xem là nguồn cảm hứng cho Endless Summer Vacation. Chắc chắn khán giả sẽ "soi" được rất nhiều chi tiết về cuộc tình đã qua giữa cả hai xuyên suốt các track nhạc trong album lần này.