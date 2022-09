Miền Bắc và miền Trung có thể đón hai đợt mưa lớn liên tiếp, biển Đông khả năng đón bão số 4 cực phức tạp

Khả năng hình thành cơn bão số 4 trên Biển Đông

Ngày 23/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có công văn gửi Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới.

Công văn nêu rõ: Sáng 23/9, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 1.200km về phía Đông, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%.

Đến khoảng tối và đêm 25/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa). Sau đó, bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão.

Miền Bắc tiếp tục đón đợt mưa lớn

Do ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ, trên cao là nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh nên ngày hôm nay (23/9) khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 14h ngày 23/9 có nơi trên 50mm như: Hưng Phú (Nghệ An) 72mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 83mm, Hương Xuân (Thừa Thiên Huế) 55mm, Ba Trang (Quảng Ngãi) 50mm, An Nhơn (Bình Định) 94mm, …

Bắc và Trung Bộ trải qua đợt mưa to đến rất to. Ảnh minh hoạ.

Dự báo: Từ đêm 23/9 áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây. Từ ngày 24/9, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm; kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía Đông Philipin và khoảng tối đến đêm 25/9 sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông; trên cao, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh nên:

Từ chiều tối 23/9 đến hết ngày 25/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 23/9 đến ngày 25/9 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 26/9, mưa to đến rất to tại Bắc và Trung bộ sẽ giảm dần.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 28-29/9 mưa tại Bắc và Trung Bộ có khả năng quay trở lại.

Nguyên nhân do áp cao lục địa được tăng cường yếu cùng với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung và Nam Trung Bộ nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ 25-28/9.

Cảnh báo:

- Bắc Bộ: từ ngày 27-29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

- Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: ngày 25/9 có mưa to, có nơi mưa rất to; ngày 26/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày 27-29/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

- Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.