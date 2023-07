Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng, chấm dứt đợt nắng nóng dài nhất từ đầu Hè

Nắng nóng tạm thời chấm dứt

Trong hơn 10 ngày qua, các tỉnh miền Bắc và Trung bộ đang trải qua đợt nắng nóng dài nhất từ đầu mùa. Tại Bắc bộ ghi nhận nền nhiệt cao nhất ghi nhận được tại Bắc bộ là khu vực đồng bằng và Hòa Bình có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ, có nơi trên 38 độ. Trong khi đó nền nhiệt cao nhất tại Trung bộ là trên 40 độ như Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.8 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.7 độ, Đô Lương (Nghệ An) 40.1 độ,...

Nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân. Vậy nắng nóng tại 2 khu vực này kéo dài đến bao giờ?

Người lao động vất vả mưu sinh giữa trời nắng đổ lửa. Ảnh: Hà Nam.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng:

Ngày 13/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 14/7, nắng nóng tại Bắc bộ giảm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ chiều tối và đêm 14 - 15/7 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 40-70mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trung du và đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ khoảng ngày 16-21/7 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đợt mưa sắp diễn ra phần nào sẽ hạ nhiệt cho các tỉnh đồng bằng Bắc bộ sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Ảnh minh họa.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 13 - 14/7, tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ngày 15/7, nắng nóng giảm dần, có nơi nắng nóng gay gắt, sau có nắng nóng cục bộ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Trong những ngày diễn ra nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Như vậy, từ ngày 15/7 nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và có khả năng giảm dần ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên. Khoảng cuối tháng 7 sang đầu tháng 8 nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong nửa đầu tháng 7 do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên những ngày qua đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa thường tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo chiều và đêm 14/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Biển Đông sắp đón bão

Nhận định về xu thế thời tiết từ nay đến khoảng ngày 10/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu (mưa dông, lốc xoáy, sóng lớn) trên khu vực Biển Đông.

Dự báo có khoảng 02-03 cơn ATNĐ/bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, trong đó khoảng ngày 15-20/7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành ATNĐ/bão trên Biển Đông.