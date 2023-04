Miền Bắc sắp đón mưa lớn, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm kinh hoàng

Không khí lạnh "cứu cánh" thời tiết nồm ẩm kinh hoàng

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày với nhiều hình thái thời tiết đối lập. Khu vực Đông Bắc Bộ với thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dẫn đến nồm ẩm kéo dài. Trong khi đó, thời tiết tại khu vực Tây Bắc Bộ lại hoàn toàn đối lập với tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa, một số nơi còn xuất hiện nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tuy nhiên, các hình thái thời tiết đối lập này tại miền Bắc sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Trước khi đón mưa lớn, trong đêm 13 ngày 14/4, các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Khối không khí lạnh này nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m sẽ gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Dự báo khoảng chiều tối ngày 14/4, mưa bắt đầu xuất hiện tại vùng núi Bắc Bộ. Trong 14/4 đến hết ngày 15/4, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng 15-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Thủ đô Hà Nội những ngày qua độ ẩm không khí gần như bão hoà khiến khí hậu càng thêm ẩm ướt cùng với thời tiết mưa phùn đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của người dân, nhất là những người có bệnh về đường hô hấp. Đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đang có xu hướng tăng trở lại, thời tiết nồm ẩm như vậy càng tạo điều kiện cho virus phát triển. Người dân cần thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo sức khoẻ và thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch...

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong hai ngày 15-16/4, trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ trong hai ngày này từ 20-22 độ C, riêng vùng núi phía Bắc dưới 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Từ đêm 14/4 đến ngày 15/4, Hà Nội có mưa giông, nhiệt độ ngày 15/4 dao động từ 22-25 độ C.

Từ cuối tuần này mưa kết thúc ở Bắc bộ, trời hửng nắng, nồm ẩm kết thúc, nền nhiệt tăng nhanh, cao nhất từ 30-32 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, ngay sau đợt mưa vào ngày 15/4, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng dần, tuy nhiên chưa đạt ngưỡng nắng nóng, nắng nóng xuất hiện cục bộ chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Phải đến khoảng từ 18-22/4, Bắc Bộ mới đón đợt nắng nóng mới. Trong khoảng thời gian này, khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Bắc bộ sẽ có nắng nóng. Các khu vực còn lại của miền Bắc và Bắc Trung bộ trời nắng, cục bộ có nắng nóng.

Nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc sẽ gia tăng dần vào nửa cuối tháng 4

Nam Bộ sắp đón mưa vàng giải nhiệt?

Những ngày qua, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ vẫn tiếp tục diễn ra. Nắng nóng kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng thời kỳ từ ngày 15-18/4, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác về chiều tối, ngày có nắng gián đoạn, nền nhiệt độ giảm nhẹ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn.