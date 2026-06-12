Hôm nay (12/6), khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, một số khu vực có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội ngày nắng, sáng sớm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai (13/6), nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm nay. Từ 14/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng 36-37 độ. Từ chiều tối 14/6 đến ngày 16/6, miền Bắc đón một mưa lớn diện rộng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong hai ngày 14-15/6, khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ có nắng nóng diện rộng 35-37 độ. Khánh Hoà đến Bình Thuận những ngày tới nắng nóng 34-35 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày ít mưa, chiều tối tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.