Cũng trong bối cảnh xăng E10 đang được triển khai tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, xăng sinh học E5 RON92 vẫn được duy trì phân phối tại một số điểm bán nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân