Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/6/2026

Ngày 12/6, thời tiết trên cả nước có sự phân hoá giữa các vùng khi miền Bắc và miền Trung nhiệt độ tiếp tục tăng, nắng nóng xảy ra cục bộ, miền Nam lại hứng mưa lớn nguy cơ đi kèm dông lốc.

Theo đó, Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong đó, Lai Châu, Điện Biên duy trì trạng thái mưa rào và dông.

Dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế trời ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết cũng tương đối thuận lợi khi ban trời nắng, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ. Chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Tuy nhiên, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở khu vực đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/6/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.