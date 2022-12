Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường, thời tiết Tết dương lịch ra sao?

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh tăng cường

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 28/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5000m, từ chiều và đêm 28/12, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Riêng vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Nhiều khu vực vùng núi phía Bắc được dự báo có khả năng xảy ra băng giá trong đợt không khí lạnh này.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27/12 đến ngày 29/12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 28-30/12, từ khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, từ nay đến hết 27/12, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét khô với hình thái điển hình là ngày nắng, nhiệt độ tăng cao 23 - 25 độ C, ban đêm nền nhiệt giảm sâu, trời rét buốt, không mưa, độ ẩm không khí thấp. Khu vực Tây Bắc Bộ trời rét khô đến hết ngày 26/12.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, từ nửa cuối tháng 12 không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại và tập trung trong thời kỳ 3 - 4 ngày cuối tháng 12/2022 và trong tháng 1/2023.

Thời kỳ cuối tháng 12 và tháng 1/2023 sẽ là cao điểm của mùa đông năm nay, nhiều đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra vào thời kỳ này.

Trước khi đón không khí lạnh, các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét khô với hình thái điển hình là ngày nắng.

Thời tiết Tết Dương lịch ra sao?

Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày - một khoảng thời gian không ngắn đối với người lao động. Chính vì vậy người dân có nhiều lựa chọn, kế hoạch trong thời gian nghỉ lễ dài ngày này.

Vậy thời tiết cả nước trong 3 ngày nghỉ lễ ra sao?

Cơ quan khí tượng cũng dự báo từ ngày 27/12 đến 4/1/2023, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; riêng từ 29 đến 30-12 vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.

Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chỉ có mưa trong các ngày 28 và 29/12, sau đó thời tiết duy trì lạnh khô.

Đợt không khí lạnh này cũng sẽ gây mưa vừa ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình vào Khánh Hòa trong các ngày 28 và 29/12; mưa nhỏ vào các ngày sau đó và có thể kéo dài đến ngày 3/1/2023.

Ngoài ra, nhiều đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn chào mừng năm mới như đêm hội đếm ngược bắn pháo hoa.

Các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng năm mới như bắn pháo hoa, đêm hội đếm ngược...

Cụ thể:

Tại Hà Nội

Hằng năm, Hà Nội có rất nhiều địa điểm bắn pháo hoa cố định và bổ sung. Tết Dương Lịch năm nay, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở một số điểm cố định như sau:

Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm bắn pháo hoa được rất nhiều người ghé thăm trong các dịp lễ, Tết. Hồ có không gian rộng rãi và thoáng nên rất dễ ngắm màn pháo hoa đẹp mắt.

Ngoài ra, tại đây cũng tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang lại một đêm đón năm mới ý nghĩa cho người dân.

Công viên Thống Nhất

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên có diện tích lớn tại Hà Nội. Đây là địa điểm lý tưởng để bắn và ngắm pháo hoa tầm cao trong dịp Tết Dương Lịch 2023. Số lượng người đến ngắm pháo hoa tại công viên Thống Nhất mỗi năm đều rất lớn.

Hà Nội sẽ có 5 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2023

Sân vận động Mỹ Đình

Sân vận động Mỹ Đình là một trong những địa điểm bắn pháo hoa cố định trong các dịp lễ Tết. Sân vận động có diện tích lớn, thoáng đãng, sức chứa lớn nên người dân đến ngắm pháo hoa rất đông. Nếu muốn ngắm những màn pháo hoa mãn nhãn, hấp dẫn thì sân vận động Mỹ Đình là một điểm đến phù hợp.

Vườn hoa Lạc Long Quân

Vườn hoa Lạc Long Quân là địa điểm xem bắn pháo hoa Tết Dương Lịch mà bạn không nên bỏ lỡ. Điểm ngắm pháo hoa này được trang trí rất đặc sắc và có nhiều khu vực chụp hình đẹp.

Thành cổ Sơn Tây

Thành cổ Sơn Tây là điểm bắn pháo hoa ngoại thành Hà Nội đẹp và hấp dẫn. Đây là điểm ngắm pháo hoa lý tưởng dành cho người dân ở khu vực ngoại thành, bởi không cần mất nhiều thời gian di chuyển vào nội thành nhưng người dân vẫn được ngắm các màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn.

Thành cổ Sơn Tây sẽ bắn pháo hoa tầm cao nên người dân ở khu vực lân cận cũng có thể ngắm.

Còn tại TP.HCM, ngoài bắn pháo hoa, sẽ tổ chức thêm sự kiện đếm ngược chào đón năm mới (countdown) tại 2 điểm

Tại TPHCM

Cụ thể, thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2023 tại 2 địa điểm: bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11).

Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức sự kiện đếm ngược chào đón năm mới (countdown) tại 2 điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Nguyễn Thiệp) và đường Lê Duẩn (từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).