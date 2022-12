Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Bắc chìm trong rét đậm rét hại kéo dài

Toàn miền Bắc rét dưới 10 độ C

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt rét sâu nhất từ đầu Đông. Nền nhiệt thấp nhất có nơi xuống dưới 0 độ, đặc biệt tại các vùng núi cao của nhiều địa phương như Lào Cai, Nghệ An... đã xuất hiện băng giá.

Có những khu vực nhiệt độ đã xuống dưới 3 độ C như Sa Pa 2,7 độ C, Đồng Văn 1,8 độ C, Đình Lập 2,3 độ C, Sìn Hồ 3 độ C, trời rét đậm có nơi rét hại.

Bảng đo nhiệt độ thấp nhất tại các địa phương ngày 19/12

Nền nhiệt giảm sâu, rét đậm rét hại đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như sản xuất của người dân. Vậy đợt rét này bao giờ sẽ có dấu hiệu giảm bớt?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, có một bộ phận không khí lạnh đang được tăng cường xuống nước ta.

Dự báo khoảng đêm 20/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 21-23/12, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Đỉnh núi Phu Xai Lai Leng, thuộc xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn ở độ cao hơn 2.700m so với mực nước biển đã xuất hiện băng giá vào 2 ngày 18-19/12.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C.

Dự báo từ đêm 19/12 và sáng 20/12, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét buốt vào ban đêm, ngày nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 20-22 độ C.

Hà Nội hôm nay 20/12, trời không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Ngày và đêm 21/12 Vùng núi Bắc Bộ 6-9, có nơi dưới 6 12-15, vùng núi cao nơi dưới 10 Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 10-13 15-17 Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 16-18

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định, không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại và tập trung trong thời kỳ nửa cuối tháng 12/2022 và đầu tháng 01/2023.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước giai đoạn này phổ biến thấp hơn từ 0,5-1,0 độ so với TBNN, riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ cùng thời kỳ.

Mưa tại các tỉnh miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Không khí lạnh không những khiến nền nhiệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm sâu mà còn gây ra mưa lớn cho những khu vực này.

Khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 20/12 đến 21/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực này làm nhiệt độ giảm xuống phổ biến còn 17 - 20 độ trời lạnh có nơi trời rét.