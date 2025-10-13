Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, bất ngờ nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ 13-15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Các chuyên gia nhận định, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Khoảng đêm 18 rạng sáng 19/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, duy trì đến cuối tháng với 2 đợt rõ rệt vào giữa và cuối tháng 10.

Mặc dù chưa đủ mạnh để gây ra rét đậm, rét hại, nhưng những đợt không khí lạnh này sẽ đánh dấu giai đoạn chuyển mùa rõ rệt, khi thời tiết miền Bắc dần chuyển từ oi nóng sang mát mẻ, dễ chịu hơn.

Ban ngày, nền nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ dao động 28-31 độ, có nơi lên tới 33 độ; về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ. Khi không khí lạnh tăng cường ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 13/10 đến 22/10. Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Tại Hà Nội, thời tiết 10 ngày tới cũng có chuyển biến về nhiệt độ, không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm còn cao nhất 28 độ C, thấp nhất khoảng 23 độ C, trời mưa mát.

Cụ thể, theo biểu đồ nhiệt dự báo thời tiết 10 ngày tới từ cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội ngày 13/10, nhiệt độ cao nhất dao động 30 độ C, thấp nhất 26 độ C, có mưa rào và dông tại một số địa phương.

Ngày 14 -15 /10, nhiệt độ trong ngày giảm xuống 24-28 độ C, khu vực này mưa vừa. Ngày 16-17/10, khu vực trên duy trì có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 31-32 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 23 -24 độ C.

Từ ngày 21-22/10, khu vực Hà Nội không mưa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm sâu còn 27 độ C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 23 độ C.

Dưới đây là dự báo xu thế thời tiết các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới (12-22/10/2025):

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/10 đến ngày 14/10

- Khu vực Tây Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 14/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều và đêm 13/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/10 đến ngày 22/10

- Phía Tây Bắc Bộ: từ đêm 14-16/10 và khoảng ngày 19-20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Phía Đông Bắc Bộ: từ đêm 14 đến hết đêm 15/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng ngày 19-20/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc từ đêm 14-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 19-21/10 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.