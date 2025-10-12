Dự báo số cơn bão, áp thấp nhiệt đới sắp xuất hiện 3 tháng tới

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã đưa ra dự báo khí hậu giai đoạn 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025) trên cơ sở phân tích diễn biến khí hậu, mô hình thống kê của Viện, bản tin dự báo của các Trung tâm khí hậu lớn trên thế giới.

Nhận định về thời tiết sắp tới Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chia sẻ với Lao Động hiện tại, điều kiện khí quyển và đại dương phản ánh ENSO đang ở trạng thái trung tính, nghiêng về pha lạnh. Dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2025 với xác suất khá cao - khoảng 60 - 70%.

Theo ông Kiên ngay từ đầu năm, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã nhận định số lượng và cường độ bão hoạt động trên Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.



Điều kiện ENSO nghiêng pha lạnh cùng xu hướng nhiệt độ mặt biển tăng do biến đổi khí hậu là hai nguyên nhân chính làm cho hoạt động bão trở nên sôi động hơn.

Thứ nhất là điều kiện ENSO đang ở trạng thái trung tính nghiêng về pha lạnh, với khả năng La Nina (thường gắn với sự gia tăng mưa bão) xuất hiện trở lại vào cuối năm. Vì vậy, số lượng bão trên Biển Đông đã cao hơn trung bình nhiều năm, vốn chỉ khoảng 12 - 13 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó 6 - 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu toàn cầu đang làm nhiệt độ mặt biển tăng, đồng thời làm gia tăng hàm lượng hơi ẩm trong khí quyển, cung cấp thêm "nhiên liệu" cho bão. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho thấy tỷ lệ bão mạnh và siêu bão có xu hướng tăng rõ rệt trong vài thập kỷ qua.

Ảnh minh họa.

Dự báo từ nay đến hết năm 2025 hoạt động xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tức khoảng 3 - 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 1 - 2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Khu vực chịu ảnh hưởng chính nhiều khả năng là Trung Bộ, đặc biệt trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11, khi hoạt động bão thường đạt đỉnh vào cuối mùa.

Đáng chú ý trong 3 tháng cuối năm, tổng lượng mưa có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ; xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và cao nguyên Trung Bộ. Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa cũng có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra gây ngập lụt nghiêm trọng cho khu vực Trung Bộ.

Dự báo từ đêm 13-10, Bắc Bộ mưa trở lại

Thông tin trên Tuổi Trẻ dự báo từ đêm 13-10, ở phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 14/10, mưa mở rộng ra khu vực phía đông Bắc Bộ. Khoảng 1-2 ngày cuối (15 và 16/10) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tối nay (11/10) lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang tiếp tục xuống.

Mực nước lúc 20h ngày 11/10, trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,42m, trên mức báo động 3 khoảng 0,12m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương trên mức báo động 3 khoảng 0,78m, dưới lũ lịch sử năm1986 khoảng 0,45m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống mức báo động 2 và lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ xuống mức báo động 3.

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông và có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới, đặc biệt đối với các khu vực trũng thấp có khả năng kéo dài từ 2-3 ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 13 đến 16/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa diện rộng.