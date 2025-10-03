Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định khí hậu cả nước trong tháng 10.

Theo đó, trong tháng này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc được dự báo cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 10-30%.

Từ nay đến giữa tháng 10, miền Bắc có khả năng chịu tác động của cả bão và không khí lạnh (Ảnh: HNM).

Về bão và áp thấp nhiệt đới: Trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn và có 1-2 cơn khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Về không khí lạnh, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh dần từ giữa tháng 10.

Ngoài ra, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện mưa lớn trong thời kỳ đầu tháng do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 2 và ngày 3/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.