Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn, nguy cơ ngập úng cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay (23/6), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 00h đến 14h ngày 23/6 có nơi trên 50mm như Đầm Hà (Quảng Ninh) 83.6mm, Hải Đường (Nam Định) 72.2mm, Minh Hợp (Nghệ An) 59.8mm, Nông Cống (Thanh Hóa) 59.6mm, Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 59.4mm, Mô Rai (Kon Tum) 64.6mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm 23/6, ở Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Sau đó, từ chiều tối ngày 24/6 đến ngày 26/6, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đầy dần lên, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Tại Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến thời gian này từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Tại Bắc Trung bộ, lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Miền Bắc, miền Trung sắp đón mưa rất lớn.

Thủ đô Hà Nội dự báo từ đêm 24 - 26/6 có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Ngoài ra, dông lốc có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều tối và tối 23/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo trong hai ngày 24-25/6, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.