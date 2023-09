Miền Bắc nắng hanh trước khi đón đợt mưa dông vào cuối tuần

Miền Bắc có nơi trên 35 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, những ngày vừa qua các tỉnh miền Bắc đã qua một đợt nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ C, độ ẩm không khí mức thấp. Dù đã vào thu nhưng thời tiết tại các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội vẫn rất nóng, thêm vào đó trời hanh khô tạo cảm giác khó chịu. Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong vài ngày tới.

Mặc dù đã vào thu nhưng những ngày qua thời tiết Hà Nội khá nóng bức. Ảnh minh hoạ

Khu vực Bắc Bộ: Ngày 6 - 7/9, tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào rải rác vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 8/9, nắng nóng giảm dần tại nhiều nơi khu vực Bắc Bộ. Từ khoảng ngày 9 - 15/9, khu vực Bắc Bộ được dự báo sẽ đón một đợt mưa dịu nhiệt. Trong khoảng thời gian này, từ 9-11/9 có mưa rào và có nơi có dông. Sau đó phạm vi mưa thu hẹp dần, chỉ còn mưa rải rác.

Mưa sau đó cũng sẽ lan xuống khu vực Trung Bộ, từ khoảng ngày 11-15/9 có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa đến Bình thuận chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ đón các cơn mưa dịu nhiệt dịp cuối tuần. Ảnh minh hoạ

Nhận định chung về tình hình thời tiết khu vực Bắc và Trung Bộ trong nửa đầu tháng 9, cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 9/2023, trên khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng suy giảm so với tháng 8/2023, ít gay gắt, không kéo dài.

Ngoài ra, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời tiết ở TPHCM và Nam bộ 10 ngày tới

Những ngày qua, TPHCM và nhiều tỉnh Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ C, cao nhất từ 30-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM duy trì hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn trong những ngày qua. Ảnh minh hoạ

Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ dự báo:

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nâng trục lên phía bắc và suy yếu dần. Khoảng ngày 10-11/9, có khả năng thiết lập trở lại rãnh áp thấp có trục qua khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung bộ. Đồng thời ngày 9/9, có khả năng tồn tại vùng hội tụ gió trên khu vực Nam bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Nên trong những ngày tới khu vực TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông trong những ngày tới. Mưa chủ yếu xuất hiện vào thời điểm về chiều, tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Nhận định chung về tình hình thời tiết Nam Bộ trong nửa đầu tháng 9, cơ quan khí tượng dự báo:

Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam, có thể ảnh hƣởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.