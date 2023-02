Miền Bắc khả năng đón đợt nắng nóng đầu tiên ngay trong tháng 3, mùa hè đến sớm và gay gắt

Nồm ẩm miền Bắc duy trì đến tháng 4

Theo quy luật khí hậu, tháng 2 hàng năm vẫn là tháng chính của mùa đông, do đó không khí lạnh vẫn còn tác động mạnh đến nước ta, tuy nhiên cũng không gây ra nhiều đợt rét đậm, rét hại diện rộng cho toàn miền. Trong thời kỳ từ 21/1 - 20/2, trên cả nước đều ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong đó, khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 1,0 độ C-2, độ C, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ đến cao hơn từ 0,5 độ C-1,0 độ C so với TBNN.

Đặc biệt, thời điểm này các tỉnh miền Bắc cũng đang bước vào giai đoạn nồm ẩm đặc trưng vào mùa Xuân. Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mùa là một trạng thái thời tiết chủ yếu sẽ xuất hiện trong mùa Xuân ở miền Bắc. Cùng với đó, độ ẩm không khí tăng cao, gây ẩm ướt khó chịu, gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân.

Nhận định về xu thế thời tiết từ nay cho đến đầu tháng 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với TBNN trong thời kỳ cuối tháng 02 và đầu tháng 3, nền nhiệt tại miền Bắc ở mức thấp hơn TBNN khoảng 0.5-1.0 độ, gây giảm nhiệt độ về đêm và sáng.

Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh này có xu hướng lệch ra phía Đông nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thời gian mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù tập trung về đêm và sáng, gây nồm ẩm, trơn trượt, giảm tầm nhìn xa, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật và các hoạt động lưu thông của người dân.

Tình trạng thời tiết này có thể kéo dài đến đến tháng 4/2023, các tỉnh miền Bắc sẽ còn duy trì nhiều ngày nồm ẩm.

Phải đến tháng 4, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc mới kết thúc.

Mùa hè đến sớm và gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sự chuyển pha từ La Nina sang El Nino trong mùa hè năm nay sẽ chi phối và tác động đến thời tiết nước ta.

Nắng nóng năm nay có khả năng đến sớm và gay gắt hơn so với năm 2022. Trong đó, khoảng tháng 3, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Nam Bộ. Sau đó gia tăng về cường độ và lan dần sang khu vực khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-5.

Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 3 - 5 ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 3, nhiệt độ cao hơn từ 0,5-1 độ. Khu vực Trung Bộ trong tháng 3-5, nhiệt độ trung bình cũng cao hơn 0,5 độ so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng năm nay được dự báo sẽ đến sớm ở miền Bắc.

Từ tháng 6-8/2023 nắng nóng xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Từ nay đến tháng 5/2023, bão và ATNĐ ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, nhưng nhiễu động nhiệt đới vẫn còn hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, từ tháng 6-8/2023, số lượng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương với TBNN cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/ATNĐ trên Biển Đông), và có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 6/2023.

Bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta phù hợp với quy luật khí hậu, các tháng từ 7-9/2023 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, từ khoảng tháng từ 9-11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Miền Trung.

