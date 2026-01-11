Ngày 11/1, mức nhiệt thấp nhất ghi nhận vào lúc 5h30 sáng tại nhiều nơi vẫn ở mức rất thấp, rét đậm rét hại kèm theo sương mù dày đặc khiến người dân có cảm giác rét buốt.

Rét đậm, rét hại còn duy trì nhiều ngày tới

Khác với những đợt không khí lạnh đi kèm mưa phùn (rét ngọt), đợt rét từ đêm 11/1 đến 12/1 mang đặc trưng của khối không khí lục địa khô. Sự khác biệt lớn nhất chính là biên độ nhiệt ngày và đêm. Theo ghi nhận, có những nơi chênh lệch lên tới 15 độ C.

Ban ngày dưới tác động của khối khí khô, mây bị đẩy lùi, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp xuống mặt đất khiến nhiệt độ tăng nhanh, cảm giác ấm áp, thậm chí hơi nóng nếu vận động mạnh.

Ban đêm khi nắng tắt, hiện tượng "phát xạ nhiệt" xảy ra rất mạnh. Mặt đất không có lớp mây che chắn để giữ nhiệt, toàn bộ nhiệt lượng thoát ngược vào không gian, khiến nhiệt độ rơi thẳng đứng xuống ngưỡng 7-11 độ C ở đồng bằng và dưới 3 độ C ở vùng núi.

Độ ẩm trong không khí vào giữa trưa có thể giảm xuống mức 35-40%. Đây là ngưỡng cực kỳ thấp, gây ra tình trạng khô hanh nghiêm trọng, làm nứt nẻ da và niêm mạc, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng ở mức báo động đỏ.

Trong khi vùng đồng bằng chỉ cảm nhận cái rét tê tái, thì tại các đỉnh núi cao như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hay Phia Oắc (Cao Bằng), thiên nhiên đang chuyển mình sang trạng thái "đóng băng".

Dự báo trong đêm 11/1, nhiệt độ tại các đỉnh núi trên 2.000m sẽ chạm ngưỡng 0 độ C hoặc thấp hơn. Hơi ẩm ít ỏi trong không khí sẽ ngưng tụ và đóng băng trên các cành cây, ngọn cỏ. Tuy tạo nên cảnh quan kỳ thú thu hút khách du lịch, nhưng đối với nông nghiệp, đây là "lưỡi hái" đối với hoa màu và cây trồng vụ Đông.

Không chỉ dừng lại ở miền Bắc, "cánh tay" của khối không khí lạnh lần này còn vươn sâu xuống phía Nam, tạo nên những diễn biến thời tiết lạ lẫm.

Khu vực Trung Trung Bộ: Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không chỉ rét mà còn kèm theo mưa rào vài nơi do đới gió đông bắc thổi mạnh tương tác với địa hình dãy Trường Sơn. Sự kết hợp giữa mưa và nền nhiệt thấp tạo ra cái rét "thấu xương" đặc trưng của miền Trung.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Người dân miền Đông Nam Bộ và các cao nguyên sẽ trải qua những buổi sáng "co mình" trong áo khoác. Tại TP.HCM, nhiệt độ sáng sớm có thể xuống ngưỡng 20-21 độ C, một mức nhiệt đủ để gây sốc nhiệt cho những người có thói quen tập thể dục sáng sớm mà không giữ ấm kỹ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/1 đến ngày 13/1

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết từ đêm 13/1 đến ngày 21/1

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng từ đêm 14-16/01 có mưa rào vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.