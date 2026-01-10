Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh cực mạnh giữa tháng 1, dự báo nơi rét đậm nhất
Những ngày gần đây, miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại kèm theo sương mù dày đặc, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ gây cảm giác rét buốt. Vậy đợt không khí lạnh mạnh tại miền Bắc dài đến bao giờ?
Đợt không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?
Nhận định về tình hình không khí lạnh tăng cường, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, từ ngày 10/1, không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nhiệt độ tăng, trời ấm dần lên nhưng cơ bản vẫn còn hiện tượng rét khô ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Theo đó, từ ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiệt độ khả năng tăng lên khoảng 3-4 độ C, khu vực đồng bằng từ 11-13 độ C, đêm và sáng vùng núi có nền nhiệt từ 9-12 độ C; nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 19-22 độ C.
"Tuy nhiên, theo quy luật tháng 1 là tháng chính Đông nên vẫn có thể tiếp tục xuất hiện những đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và không loại trừ khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.
Vị chuyên gia khí tượng này cũng đưa ra cảnh báo trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chi tiết mức nhiệt ở các khu vực khi không khí lạnh bao phủ từ đêm qua
|STT
|Tỉnh
|Trạm
|Nhiệt độ ( độ C)
|1
|Lai Châu
|Tam Đường
|9,3
|2
|Điện Biên
|Điện Biên
|10,0
|3
|Sơn La
|Sơn La
|6,9
|Mộc Châu
|6,7
|4
|Lào Cai
|Lào Cai
|13,0
|Sa Pa
|5,3
|Mù Căng Chải
|8,9
|Yên Bái
|11,6
|5
|Tuyên Quang
|Hà Giang
|13,6
|Đồng Văn
|9,3
|Tuyên Quang
|10,5
|6
|Thái Nguyên
|Bắc Kạn
|8,5
|Thái Nguyên
|10,4
|7
|Phú Thọ
|Việt Trì
|12,2
|Hòa Bình
|9,4
|Mai Châu
|9,6
|Vĩnh Yên
|11,9
|Tam Đảo
|6,8
|8
|Cao Bằng
|Cao Bằng
|6,8
|Trùng Khánh
|4,1
|9
|Lạng Sơn
|Lạng Sơn
|5,1
|Mẫu Sơn
|7,9
|10
|Quảng Ninh
|Bãi Cháy
|11,6
|11
|Hải Phòng
|Phù Liễn
|12,5
|Hải Dương
|10,4
|12
|Bắc Ninh
|Bắc Giang
|10,3
|Sơn Động
|6,9
|Bắc Ninh
|9,9
|13
|Hà Nội
|Hà Đông
|9,9
|14
|Hưng Yên
|Hưng Yên
|11,0
|Thái Bình
|11,4
|15
|Ninh Bình
|Nam Định
|11,0
|Phủ Lý
|11,0
|Ninh Bình
|11,2
|Cúc Phương
|7,9
|16
|Thanh Hóa
|Thanh Hóa
|11,0
|Sầm Sơn
|12,3
|17
|Nghệ An
|Vinh
|12,4
|18
|Hà Tĩnh
|Hà Tĩnh
|13,2
|19
|Quảng Trị
|Đồng Hới
|15,2
|Đông Hà
|13,3
|20
|Thành phố Huế
|Huế
|12,3
Trước tình hình rét, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...
Đáng chú ý, khu vực từ miền Bắc vào đến Quảng Ngãi hôm nay trời rét cả ngày lẫn đêm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng rét về đêm và sáng, còn ĐBSCL se lạnh về đêm và sáng.
Nước ta đang trong thời gian cao điểm của mùa đông khi không khí lạnh liên tục tăng cường và lấn sâu. Dự báo khoảng ngày 15/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc và miền Trung rét kéo dài, thông tin trên Tiền Phong.
Nhận định nhiệt độ tháng 1 thấp hơn trung bình nhiều năm
Dự báo thời tiết trên cả nước trong tháng 1/2026 có nền nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, một số nơi thấp hơn 1,0–1,5 độ C.
Về tình hình rét đậm, rét hại vẫn có khả năng diễn ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi cao có thể xảy ra sương muối, băng giá. Không khí lạnh hoạt động xấp xỉ trung bình nhiều năm nhưng vẫn có thể gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.
Về cảnh báo thời tiết nguy hiểm, chuyên gia cho rằng, trong tháng 1, bão và áp thấp nhiệt đới ít khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Mưa diện rộng có khả năng xảy ra tại khu vực Nghệ An – Huế và dải duyên hải Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện cục bộ.
Trong khi đó, trên biển, không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền. Nguy cơ của các đợt rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cây trồng, vật nuôi; vùng núi cao đề phòng sương muối, băng giá.
Trúc Chi (t/h)