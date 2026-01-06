Dưới trời mưa rét quanh ngưỡng 12ºC , những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài quét dọn các tuyến đường ở Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) cho biết, những đêm mưa rét là thời điểm công việc trở nên vất vả hơn. “Trời lạnh buốt, mưa phùn bám vào người rất khó chịu. Chúng tôi phải đốt tạm đống lửa nhỏ để sưởi ấm, có thêm sức làm việc. Dù rét nhưng vẫn phải hoàn thành công việc cho kịp sáng hôm sau”, chị Hồng nói.
Tại các chợ đầu mối, bất chấp giá rét, những chuyến hàng nặng vẫn được người lao động vận chuyển liên tục để kịp buổi chợ sớm.
Không khí lạnh buốt khiến nhịp sống về đêm của Thủ đô chậm lại rõ rệt.