Miền Bắc chuyển mưa dông từ chiều tối nay (8/7)

Miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, đêm qua (7/7) khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 07/7 đến 03h ngày 08/7 có nơi trên 50mm như: như Tân Lập 2 (Hà Giang) 230.8mm, Bộc Bố (Bắc Kạn) 64.2mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 55.2mm,… Mưa lớn đã phần nào hạ nhiệt nắng nóng cho các tỉnh miền Bắc những ngày qua.

Đêm 7/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất. Ảnh minh họa.

Dự báo, ngày 8/7, ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Trong khi đó, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Từ chiều tối ngày 8 - 9/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục tại các tỉnh miền Bắc những ngày cuối tuần. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 8/7, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Ngày 9/7, ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Khu vực Hà Nội: Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn. Trong dịp cuối tuần này (7-9/7) Thủ đô Hà Nội cảnh báo có nắng nóng gay gắt với nguy cơ gây hại cao cho sức khỏe. Mưa chỉ xuất hiện cục bộ 1 vài nơi vào sáng sớm hoặc chiều tối, ban ngày nắng nóng và oi bức.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dông nhiệt vào chiều tối xảy ra tại các tỉnh miền Bắc sau những ngày nắng nóng. Ảnh: Giang Trịnh.

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang diễn ra đợt nắng nóng được dự báo kéo dài nhất từ đầu mùa, tuy nhiều ngày ghi nhận mức nhiệt không quá gay gắt nhưng độ ẩm không khí thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn đã khiến thời tiết trở nên oi bức khó chịu.

Đặc biệt vào chiều tối, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ thường hay xảy ra dông nhiệt tích tụ sau nhiều ngày nắng nóng. Mặc dù cơn dông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, mưa rất lớn, sấm sét dữ dội. Vì vậy, người dân cần theo dõi các bản tin thời tiết để lựa chọn lộ trình phù hợp khi ra đường.

Dự báo, trong thời gian tới, khu vực Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc sẽ còn tiếp tục thường xuyên xảy ra các trận mưa dông nhiệt như vậy.

Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ nói chung đang bước vào cao điểm mùa mưa, đặc biệt trong đó tháng 7 là thời điểm mưa tăng dần.

Tuy nhiên thời gian gần đây đã xảy ra đợt mưa lớn diễn ra diện rộng, hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ.

Theo chuyên gia khí tượng, nguyên nhân chủ yếu do thời kỳ này gió tây nam hoạt động mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo, tháng 7, thời tiết khu vực TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa khá nhiều. Khả năng xảy ra nhiều đợt mưa trên diện rộng với một vài nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong nhiều ngày.

Đề phòng mưa lớn vào buổi chiều tối có thể gây ngập một số tuyến đường. Đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật trong nhưng cơn mưa dông.