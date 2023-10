Miền Bắc chuyển lạnh, Trung Bộ mưa lớn kéo dài và phức tạp

Miền Bắc se lạnh những ngày cuối tháng 10

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Thời tiết chủ đạo đêm có mưa rải rác vài nơi, ngày nắng. Tuy nhiên về đêm và sáng trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 21-23 độ, vùng núi thấp nhất dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Nhìn chung tình hình thời tiết khá thuận lợi cho sinh hoạt của người dân. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, hình thái thời tiết này tại các tỉnh miền Bắc và Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết này trong những ngày tới.

Thủ đô Hà Nội se lạnh ngày đầu tuần với nền nhiệt thấp nhất từ 22-24 độ.

Mưa rất lớn tại miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Trong khi các tỉnh miền Bắc thời tiết nắng ráo, thuận lợi thì các tỉnh miền Trung đang đối mặt với đợt mưa rất lớn.

Theo thống kê từ cơ quan khí tượng, những ngày qua ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 190mm như: Đức Hương (Hà Tĩnh) 284mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 193mm, Trung Hải (Quảng Trị) 241.2mm,...

Lượng mưa đo thực trong ngày 29 và sáng 30/10 tại một số tỉnh Trung Bộ. Nguồn: Vrai

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây tình trạng ngập lụt tại nhiều địa phương. Đặc biệt tại Hà Tĩnh, mưa lớn khiến tường rào của một trường học đổ sập, khiến 1 học sinh bị thương và hàng trăm em khác bị mắc kẹt.

Vậy mưa lớn tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, ngày 31/10 ở khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa sau đó sẽ mở rộng ra khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 31/10 đến sáng 02/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1; Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi cấp 2.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa to tại Hà Tĩnh đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi

Triều cường TPHCM tiếp tục đạt đỉnh

Những ngày qua, TPHCM và một số tỉnh Đông Nam Bộ đã đón đỉnh của triều cường, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt cũng như đi lại của người dân.

Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo: Mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong ngày 31/10, sau xuống lại. Như vậy, đỉnh triều đợt này có khả năng tiếp tục xuất hiện vào ngày 31/10 ở mức như sau:

- Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,65-1,70m trên BĐIII 0,05-0,10m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.

- Trạm Biên Hòa ở khoảng 2,02-2,07m xấp xỉ hoặc trên BĐII khoảng 0,07m.

- Trạm Thủ Dầu I ở khoảng 1,75-1,80m trên BĐIII 0,15-0,20m.

Do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.