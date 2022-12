Miền Bắc âm độ, miền Trung vừa mưa vừa rét

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Đợt rét sâu nhất từ đầu Đông tính đến thời điểm hiện tại đã và đang tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết nhiều vùng trên cả nước.

Chiều 17/12, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong sáng ngày 17/12.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Từ đêm 17/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Đêm 17 và ngày 18/12 Vùng núi và trung du Bắc Bộ 5-8, vùng núi cao có nơi dưới 2 10-13, vùng núi cao có nơi dưới 10 Các nơi khác ở Bắc Bộ 10-13 12-15 Bắc Trung Bộ 12-14 13-15 Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-16 16-18 Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 17-19 19-22 Đêm 18 và ngày 19/12 Vùng núi và trung du Bắc Bộ 3-7, vùng núi cao có nơi dưới 0 9-12, vùng núi cao có nơi dưới 8 Các nơi khác ở Bắc Bộ 8-11 12-15 Bắc Trung Bộ 9-12 13-15 Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 15-18 Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-18 18-20

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ đêm 17-21/12, ở khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Từ đêm 17-19/12, ở khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét.

Đợt rét này được dự báo là sâu nhất từ đầu mùa đông tới nay, nhưng so với các năm trước thì mức nhiệt này chưa phải là thấp nhất.

Theo thống kê trong gần 15 năm trở lại đây, miền Bắc nước ta từng có những đợt rét khắc nghiệt, nhiệt độ ở các vùng núi cao giảm xuống dưới 0 độ C. Trong đó, Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là những nơi ghi nhận mức nhiệt thấp nhất.

Cụ thể, đợt rét kéo dài 38 ngày (từ 14/1 đến 20/2/2008), nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai) -1 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2 độ C. Đợt rét 31 ngày (từ 3/1 đến 3/2/2011) với nhiệt độ thấp nhất Sa Pa 0 độ C, Mẫu Sơn -3,6 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là một đợt rét khô, nên rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh nên tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể.

5 năm sau, các tỉnh miền Bắc ghi nhận đợt rét với nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử, xảy ra trên diện rộng kéo dài từ 22-28/1/2016. Một số điểm nhiệt độ rất thấp như Mẫu Sơn -5 độ C, Sa Pa -4,2 độ C.

Đợt rét từ 7-13/1/2021 với nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa là -2,2 độ C, Mẫu Sơn -3,4 độ C. Huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa (Lào Cai) xuất hiện mưa tuyết.

Trong ngày 21/2/2022, nhiệt độ đo được tại Sa Pa là 1,8 độ C, Mẫu Sơn -1 độ C, đây là nhiệt độ thấp nhất của mùa đông năm 2021-2022.

Đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông năm nay (tính đến thời điểm này) rơi vào ngày 2/12, khi nhiệt độ ghi nhận ở Mẫu Sơn là 1,6 độ C, Sa Pa 8,4 độ C.

Miền Trung vừa mưa vừa rét

Đợt không khí lạnh này được đánh giá là có cường độ rất mạnh nên phạm vi ảnh hưởng cũng rất rộng, kéo xuống đến vùng Nam Trung Bộ.

Đối với khu vực Bắc Trung Bộ (từ Nghệ An vào Thừa Thiên - Huế), mức nhiệt độ ban đêm từ ngày 17-19/12 được dự báo dao động 12-15 độ C và ban ngày khoảng 14-18 độ C. Ngoài khiến nền nhiệt giảm sâu, không khí lạnh còn gây mưa cho khu vực này, khiến cho thời tiết tại đây còn có cảm giác lạnh buốt vì có mưa.

Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Định, nhiệt độ ban đêm khoảng 17-20 độ C và ban ngày 20-22 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ xuống mức 13-15 độ C vào ban đêm và 16-18 độ C vào ban ngày.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 17/12, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 17/12 có nơi trên 70mm như: Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 78.4mm, tp.Đà Nẵng 76mm, Núi Thành (Quảng Nam) 99.2mm,…

Đêm 17/12, ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Về đợt mưa đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung, cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 18/12 mưa lớn giảm dần. Tuy nhiên vẫn có mây mù và ẩm trong các ngày kế tiếp đến 21/12.