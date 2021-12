Michael Bublé bản Việt kết hợp cùng Music Producer Đoàn Minh Vũ phối mới bài hát Giáng sinh

Tối ngày 09/12 vừa qua, Hoàng Phương – Á quân The Debut đã phát hành Music video “Have Yourself A Merry Little Christmas” nằm trong Dự án “Christmas” – Hoàng Phương & Friends (Deluxe Edition) năm 2021.

Bài hát Giáng sinh này là một sáng tác của Hugh Martin và Ralph Blane, được ASCAP (Hiệp hội tác giả, nhạc sĩ và nhà sản xuất Hoa Kỳ) đánh giá là một trong 3 bài hát Giáng sinh nổi tiếng nhất với ý nghĩa dù bạn là ai, ở hoàn cảnh nào, khi ngôi sao trên đỉnh cây thông được thắp sáng thì hãy để tinh thần của Giáng sinh “thắp sáng” chính bạn.

Ở phiên bản lần này, “Have Yourself A Merry Little Christmas” được Music Producer Đoàn Minh Vũ cùng guitarist Hoàng Tùng phối mới theo hơi hướng Contemporary Jazz với mong muốn mang những cái hay của dòng nhạc lâu đời cùng với cái hay của dòng nhạc Jazz cổ điển tới gần hơn với mọi người.

Cách lựa chọn Contemporary Jazz rất phù hợp với các ca khúc Giáng sinh bởi nó không quá hàn lâm, vẫn mang một chút màu sắc của Pop đương đại. Theo Music Producer Đoàn Minh Vũ: “Đây là màu sắc âm nhạc mà thị trường nhạc Việt đang thiếu, và Hoàng Phương là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tôi dám đưa bản phối thể loại nhạc này. Nhạc Jazz cổ điển đòi hỏi phải có sự tìm tòi, trải nghiệm và có chiều sâu thì mới cảm nhận được. Đối với Hoàng Phương, cậu ấy có niềm yêu thích nhạc Jazz mãnh liệt. Tôi rất ấn tượng với giọng hát, cách “cảm” và lơi nhịp của Hoàng Phương.”



Concept music video của bài hát được Hoàng Phương, đạo diễn Trần Nam Anh cùng 5CORES Production House thực hiện trên tầng gác mái (rooftop) của The Haflington - một trong những quán bar hot nhất hiện nay của giới trẻ, được ví như một “Viện bảo tàng” thu nhỏ phong cách Anh Quốc giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Hoàng Phương xuất hiện trong MV với hình ảnh một quý ông lịch lãm trong trang phục Saint Stefano. Với ý đồ thực hiện MV là một cảnh quay Oneshot có cú máy dài cùng độ khó cao, di chuyển theo hướng của nhân vật giúp làm tăng tính liền mạch của câu chuyện và giữ được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật khiến khán giả tò mò, thích thú và theo dõi đến tận cuối cùng MV.

Sự hoà quyện giữa không gian và âm nhạc này mang tới cho khán giả một Giáng sinh không giống định nghĩa thường được vẽ ra cho nó, nhưng vẫn rất ấm áp và rất đẹp. Một không khí Giáng sinh không có những thanh âm rộn rã hay những cây thông Noel treo đèn sáng lấp lánh. Thay vào đó là thứ âm nhạc vang lên rù rì dưới ánh đèn vàng nơi góc quán, trong những vòng xoay của viên đá lạnh nơi đáy ly và tiếng thầm thì của những tâm tư được dần lật mở.

Bởi có lẽ, đến một độ tuổi nào đó, chúng ta sẽ chỉ muốn được tận hưởng những tầng cảm xúc phức hợp và chân thật nhất, theo một cách thư giãn và có chút hồn nhiên, đặc biệt là trong những dịp mà ta có thể cho phép mình lắng lại giữa những hân hoan của đám đông bên ngoài cánh cửa.