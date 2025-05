Drama bủa vây Lisa (BLACKPINK) hậu Met Gala: Giờ là đến 1 đoạn clip dài 5 phút!

Sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) tại Met Gala 2025 trở thành tâm điểm bàn luận toàn cầu. Lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện thời trang danh giá nhất hành tinh, thành viên BLACKPINK đã dính hàng loạt tranh cãi lớn. Giữa lúc việc Lisa diện đồ hở bạo lộ gần như nửa vòng 3 cũng như việc trang phục thêu hình mặt người tại vị trí nhạy cảm chưa kịp lắng xuống, 1 làn sóng tranh cãi khác tiếp tục bủa vây em út nhóm BLACKPINK. Lần này tranh cãi liên quan đến trình độ tiếng Anh của Lisa trong đoạn video phỏng vấn ngắn bên lề thảm đỏ tại "Oscar thời trang" năm nay.



Theo đó, Vogue đã đăng tải đoạn vlog dài 5 phút phỏng vấn Lisa. Trong video, nữ ca sĩ đã chia sẻ bằng tiếng Anh về quá trình thử đồ, chuẩn bị cho lần đầu bước chân lên thảm xanh Met Gala. Sau khi xem clip phỏng vấn, trên các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter) hay và YouTube, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng khi thấy Lisa trò chuyện bằng tiếng Anh một cách tự nhiên, thoải mái trong cuộc phỏng vấn ngắn với Vogue. Nhiều bình luận tích cực cho rằng cô đã có tiến bộ rõ rệt so với thời điểm mới ra mắt với BLACKPINK vào năm 2016. Thời điểm đó, khả năng nói tiếng Anh của Lisa còn rất hạn chế, thường chỉ dùng các câu ngắn đơn giản như "thank you", "so exciting" hay "I’m happy to be here".

Clip nói tiếng Anh của Lisa về quá trình chuẩn bị cho Met Gala gây tranh cãi

Nhưng hiện tại, Lisa có thể sử dụng các câu tròn ý hơn, ngữ điệu linh hoạt và thể hiện rõ sự tự tin trong giao tiếp. Trong đoạn clip lan truyền, cô không chỉ giới thiệu bản thân mà còn chia sẻ cảm xúc lần đầu tham dự Met Gala bằng giọng nói thoải mái, giàu năng lượng. Người hâm mộ cho rằng việc Lisa có thể dùng tiếng Anh trôi chảy trong môi trường quốc tế là điều đáng ghi nhận. Ngoài ra, việc Lisa có thể hiểu, đối đáp và trao đổi linh hoạt với Pharrell Williams cũng như đội ngũ LV về vấn đề trang phục cũng là một điểm cộng lớn.

Người hâm mộ khen tiếng Anh của Lisa "lên trình"

Trái ngược với luồng ý kiến tích cực, không ít cư dân mạng cho rằng phản ứng ca ngợi Lisa "nói tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ" của fan nữ ca sĩ là quá đà và thiếu khách quan. Một số netizen phân tích kỹ đoạn phỏng vấn và chỉ ra rằng Lisa vẫn mắc nhiều lỗi ngữ pháp cơ bản, vốn từ vựng chưa phong phú. Họ cho rằng sau gần 10 năm hoạt động quốc tế khi BLACKPINK từng quảng bá dày đặc tại thị trường giải trí như Mỹ, Pháp, Anh cùng với việc Lisa có nhiều bạn bè nói tiếng Anh - trình độ hiện tại của cô vẫn chưa thật sự tương xứng với kỳ vọng.

Theo cư dân mạng, chính việc fandom Lisa tâng bốc thần tượng quá đà vô tình khiến cô dính tranh cãi, từ đó sự so sánh về trình tiếng Anh của em út BLACKPINK cũng được đặt ra. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Lisa chỉ nói theo kịch bản được chuẩn bị trước cho buổi phỏng vấn.

Bên cạnh những ý kiến tích cực, fan của Lisa cũng bị đánh giá đang tâng bốc Lisa quá đà

Dù có những tranh cãi trái chiều về trình độ tiếng Anh, tuy nhiên nỗ lực nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của Lisa rất đáng ghi nhận. Nữ ca sĩ vốn không phải là người bản xứ lớn lên trong môi trường sử dụng hoàn toàn tiếng Anh. Chưa kể, khi sang Hàn hoạt động, cô cũng chủ yếu nói tiếng Hàn. Trong điều kiện lịch trình dày đặc, việc Lisa không ngừng trau dồi, có thể giao tiếp trôi chảy, rõ ràng và tự tin tiếng Anh khi bước ra trường quốc tế đã là 1 bước tiến đáng ghi nhận.

Do đó, thay vì chỉ trích, tâng bốc hay soi xét quá mức trình tiếng Anh của Lisa, công chúng cần ghi nhận sự cố gắng, nhưng cũng thẳng thắn góp ý về những điểm cần cải thiện để giúp khả năng ngoại ngữ của nữ idol trở nên tốt hơn.