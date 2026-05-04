Đó là Nguyễn Đăng Khang (nickname là Ken, sinh năm 2012) - con trai đầu lòng của vợ chồng anh tài Đăng Khôi - Thủy Anh. Mới đây, tại buổi giao lưu của chương trình Mẹ Vắng Nhà - Ba Là Siêu Nhân, sự xuất hiện của Ken đã khiến dân tình xuýt xoa.

Khoảnh khắc bùng nộ visual của Đăng Khang (Nguồn: @nhatkykendanganhkai)

Không chỉ thừa hưởng nét điển trai từ bố Đăng Khôi và nhan sắc của mẹ Thủy Anh, Ken còn gây bão mạng xã hội với vẻ ngoài ngày càng trưởng thành, lịch lãm. Cậu bạn sở hữu chiều cao vượt trội, khuôn mặt sắc nét cùng gu thời trang xịn đét. Nhiều người không khỏi trầm trồ khi nhận ra Ken mang vẻ đẹp lai, góc cạnh, thậm chí được so sánh với nam thần Cbiz Vương Nhất Bác.

“Ẻm đẹp có nét giống Vương Nhất Bác”, “Gu thời trang xịn đét”, “Năm 16 tuổi tôi mê ba em, nay 33 tuổi gần cả tiếng mắc lướt video con của ba em”, “Nét nèn nẹt”, “Đẹp trai quá”, “Anh Ken lịch lãm đẹp trai”, “Tui mê bạn Ken dữ trời”, “Anh Ken lớn đẹp trai ghê, chăm em siêu khéo”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Cận cảnh nhan sắc Đăng Khang (Nguồn: @nhatkykendanganhkai)

Đăng Khang năm nay 14 tuổi, được khen giống bố thời trẻ, như đúc ra từ một khuôn. Đặc biệt, cậu bạn này sinh đúng ngày Valentine 14/2/2012 và được bố mẹ mô tả: “Con sinh ra bằng tình yêu của bố và mẹ, con cũng rất yêu gia đình của mình”.

Không những thế, theo chia sẻ của bố mẹ, Đăng Khang khá đa tài với loạt thành tích ấn tượng trong học tập, như: giỏi tiếng Anh, cờ vua, robotics, từng giành giải trong các cuộc thi học thuật.

Thủy Anh cũng cho biết các con đều tình cảm, ngoan ngoãn. Dù bận rộn, cặp vợ chồng này thường xuyên dành thời gian đồng hành cũng con trong các hoạt động học tập, trải nghiệm sống và cả những chuyến đi du lịch.

Sau hơn 20 năm đồng hành và hơn 10 năm kết hôn, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh hạnh phúc, có 3 con trai. Đăng Khang sinh năm 2012. Đến năm 2013, Đăng Khôi - Thuỷ Anh mới tổ chức đám cưới. Cặp đôi đón thêm quý tử thứ 2 Đăng Anh vào năm 2015. Vào tháng 12/2024, sau gần 10 năm hôn nhân, Thủy Anh hạ sinh bé Nguyễn Đăng Anh Tài.

Gia đình Đăng Khôi - Thuỷ Anh

Cặp vợ chồng này thường xuyên làm các clip hài hước, bắt trend đăng tải lên mạng xã hội. Cả ba bé, đặc biệt là hai bé lớn cũng thường xuyên được bố mẹ chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Song, hầu hết là vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới ba mẹ hay trong các khung hình gia đình,....

Ngoài ra, vợ chồng Đăng Khôi cũng được biết là rất “mát tay” trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản. Cặp đôi và các con hiện sống trong một căn biệt thự hai mặt tiền trị giá khoảng 2 triệu USD (tương đương hơn 50 tỷ đồng) tại phường Tân Phú, TP.HCM.

Biệt thự có diện tích 220m2, gồm 3 tầng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với nhiều ban công, cửa sổ, không gian sang chảnh như khách sạn. Trong biệt thự còn có riêng một căn phòng để quần áo, túi xách, giày dép hàng hiệu của Thuỷ Anh. Ngoài ra, ngôi nhà cũng có khoảng sân vườn rộng và nhiều cây xanh. Theo Đăng Khôi, không gian sống mang lại cho gia đình anh sự tiện nghi, sang trọng, cảm giác bình yên, gắn kết giữa phố thị.

Ngoài căn nhà này, vợ chồng Đăng Khôi còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác. Anh từng tặng vợ hai căn góc shophouse tại Phú Quốc trị giá hơn 40 tỷ đồng, một căn hộ rộng 160m2 ở TP.HCM trị giá 10 tỷ đồng. Thậm chí, gia đình Đăng Khôi còn có nhà tại Budapest (Hungary), chứng tỏ tiềm lực tài chính vững mạnh của anh.