Messi lại làm cái gì thế này, anh không sợ chồng người ta "nghĩ quẩn" à?

Mạng xã hội toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng lại được một phen chao đảo trước một khoảnh khắc "phát cẩu lương" đi vào lịch sử của siêu sao Lionel Messi dành cho cô vợ thanh mai trúc mã Antonela Roccuzzo.

Bức ảnh chụp màn hình lan truyền với tốc độ chóng mặt ghi lại cảnh Antonela vừa diện chiếc áo số 10, đứng trên khán đài VIP rực lửa tại Mỹ để tiếp lửa cho chồng. Ngay lập tức, tài khoản chính chủ của M10 (@leomessi) đã vào thả nhẹ dòng bình luận ngọt ngào: "Te amo" (Anh yêu em).

Dưới phần bình luận của bức ảnh lịch sử này, một làn sóng "dậy sóng" đúng nghĩa đã nổ ra. Hội chị em rần rộ rủ nhau vào tag chồng, tag người yêu với tần suất dày đặc kèm theo những lời dằn mặt đầy tính răn đe: "Vào mà học tập người ta kìa!". Thậm chí, một bình luận nhận về hàng chục nghìn lượt thả tim của một tài khoản nữ còn hài hước bóc trần: "Tôi lạ gì, chắc chắn là chị vợ đang cầm máy tự comment đấy, tôi là phụ nữ tôi biết quá mà!".

Thế mới thấy, dù là thiên tài thế giới hay ông chồng quốc dân, Messi cũng không thoát khỏi tầm ngắm mang tính "thuyết âm mưu" đầy giải trí của cư dân mạng. Nhưng dẫu có là ai cầm máy đi chăng nữa, khoảnh khắc này vẫn biến thành một chiếc "văn mẫu" kinh điển để hội chị em khẳng định một chân lý thép: "Trên đời này không có người đàn ông bận, chỉ có người đàn ông không đặt bạn ở vị trí ưu tiên mà thôi!".

Khi người đàn ông bận nhất hành tinh vẫn có thời gian nói yêu vợ

Hãy nhìn vào lịch trình của Lionel Messi tại World Cup 2026 để thấy từ "bận" của anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác người thường. Trên sân cỏ, người đàn ông U40 này đang gánh trên vai áp lực khổng lồ của cả một dân tộc.

Bận gánh vác lịch sử: Vừa đá trận mở màn, anh đã lập ngay một cú hat-trick thần thánh hủy diệt Algeria 3-0.

Bận xô đổ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Cú hat-trick này giúp anh chính thức cán mốc 16 bàn tại các kỳ World Cup, san bằng kỷ lục vĩ đại của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới góp mặt tại 6 kỳ World Cup khác nhau.

Bận rộn với truyền thông: Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh phải bận quay cuồng giữa vòng vây phỏng vấn của hàng chục đài truyền hình quốc tế, họp báo và thực hiện nghĩa vụ của một đội trưởng.

Bận ghi bàn, bận gánh đội, bận tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu thế giới... Ấy thế mà, chỉ cần vợ đăng một tấm hình thả dáng xinh đẹp lên Instagram, "vị vua" của bóng đá thế giới vẫn lướt mạng, bấm nút "like" và tương tác ngay lập tức.

Nhiều người không khỏi bật cười cảm thán mỉa mai các anh trai: "Các anh cứ mở mồm ra là anh bận làm việc, bận họp, bận các thứ nên quên rep tin nhắn. Chẳng lẽ các anh bận hơn cả Messi đang đá World Cup hay sao?".

Ngoài bận với sự nghiệp anh còn bận làm chồng, làm cha

Đằng sau một sự nghiệp đỉnh cao lâu bền suốt hai thập kỷ của Messi không phải là một cái đầu lạnh đầy toan tính, mà là một trái tim vô cùng ấm áp hướng về gia đình. Khác với những ngôi sao sân cỏ luôn bị bủa vây bởi scandal tình ái hay những buổi tiệc tùng thâu đêm, Messi ngoài đời thực là một "ông chồng, ông bố" mẫu mực đến mức khó tin.

Messi gặp Antonela khi cả hai còn là những đứa trẻ tại Rosario. Suốt những năm tháng thăng trầm, từ một cậu bé còi xương cho đến khi trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, người con gái duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh vẫn chỉ có một mình Antonela.

Năm 2005, khi nghe tin bạn thân của Antonela qua đời trong một vụ tai nạn, Messi lúc đó đã là một ngôi sao trẻ triển vọng ở Barcelona, nhưng anh đã lập tức đặt vé bay thẳng về Argentina chỉ để ở bên cạnh, ôm lấy và an ủi cô qua giai đoạn khủng hoảng. Chính biến cố đó đã gắn kết họ mãi mãi.

Sau khi chính thức "đeo gông vào cổ" năm 2017, Messi lần lượt chào đón 3 cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro. Anh từng chia sẻ rằng, niềm vui lớn nhất của anh sau mỗi trận đấu không phải là những quả bóng vàng, mà là được về nhà tự tay chuẩn bị bữa sáng, đưa các con đến trường và cùng vợ xem phim truyền hình.

Quyết định sang Mỹ đầu quân cho Inter Miami vào năm 2023 của Messi phần lớn là để vợ con có một môi trường sống thoải mái, yên bình và tránh xa sự soi mói quá mức của truyền thông châu Âu. Chính bệ phóng gia đình bình yên tại Mỹ đã giúp anh giữ được thể trạng và tâm lý thanh thoát nhất để cháy hết mình tại kỳ World Cup 2026 này.

Một thiên tài bóng đá có thể bị bào mòn bởi thời gian, nhưng một người đàn ông có nội tâm hạnh phúc, một gia đình yên ấm và một người vợ thấu hiểu thì ý chí của họ sẽ là bất tử. Messi không già đi, anh chỉ đang tận hưởng thứ bóng đá hạnh phúc nhất của đời mình, với nguồn năng lượng được tiếp sức từ tình yêu vĩnh cửu phía sau lưng.