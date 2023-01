Mèo Đi Hia: Điều ước cuối cùng - Khi người hùng đơn độc

Mèo Đi Hia: Điều ước cuối cùng kể về chú mèo Puss khi sa cơ - Ảnh: DREAMWORKS

11 năm từ Puss in Boots (Mèo Đi Hia, 2011), người hâm mộ tái ngộ Mèo Đi Hia trên màn ảnh rộng. Ra mắt cuối tháng 12-2022, Puss in Boots: The Last Wish (Mèo Đi Hia: Điều ước cuối cùng) hiện đã thu hơn 135 triệu USD toàn cầu.

Ở Việt Nam, phim thu hơn 20 tỉ đồng trong dịp lễ. Với đánh giá tích cực, bộ phim DreamWorks không phụ lòng người hâm mộ.

Mèo đi hia: Câu chuyện cho cả người lớn lẫn trẻ em

Câu chuyện xoay quanh mèo đi hia Puss in Boots (Antonio Banderas lồng tiếng), biểu tượng hoạt hình nổi tiếng thế giới. Lúc này, Puss không còn đồng hành cùng nhóm Shrek, mà phiêu lưu đơn độc. Chú mèo luôn cười nhạo những trò mạo hiểm vì có đến 9 mạng sống.

Tuy nhiên, sau nhiều trận chiến, cậu đã phung phí đến mạng thứ 8. Chỉ còn lại một mạng, Puss bắt đầu lo lắng.

Nỗi sợ càng tăng khi chú bị một con sói bí ẩn truy sát để lãnh thưởng. Kẻ này đánh bại Puss và khiến chú mèo lần đầu đánh mất nhuệ khí.

Để ẩn thân, Puss chuyển đến sống với một bà lão tốt bụng đang nuôi dưỡng hàng chục con mèo.

Đến một ngày, cậu phát hiện sự tồn tại của một ngôi sao có thể ban điều ước, có thể giúp cậu lấy lại các mạng sống đã mất. Nhưng hành trình tìm ngôi sao không hề dễ dàng bởi nhiều kẻ đang săn đuổi nó.

Mô típ "người hùng hết thời" không mới trong các bộ phim Hollywood, nhưng rất có chiều sâu trong Mèo Đi Hia: Điều ước cuối cùng.

Phim mở đầu với một tiền đề thú vị về chuyện mèo có 9 mạng - điều khiến Puss trở nên tự tin với những cuộc phiêu lưu bất tận. Nhưng khi đã dùng hết 8 mạng, cậu phải đối mặt với những vấn đề mà ai cũng phải trải qua: cuộc sống chỉ ý nghĩa khi chúng ta nhận ra nó có thể kết thúc bất kỳ lúc nào.

Phải chăng sự dũng cảm đích thực là khi ta dám đối mặt với hiểm nguy dù chỉ còn mạng cuối cùng?

Nhiều cảnh trào phúng diễn ra với Puss khi phải đóng giả làm mèo nhà. Nhưng khán giả thấy sự chua xót của một anh hùng đánh mất vinh quang. Bị những kẻ giang hồ chế nhạo là sự tủi nhục lớn nhất dành cho Puss in Boots lừng danh.

Trên hành trình đến điều ước, Puss phải sát cánh với những đồng đội bất đắc dĩ. Đó là người yêu cũ - cô mèo Kitty Softpaws (Salma Hayek) và một chú chó lạc quan (Harvey Guillén).

Trên chặng đường đó, Puss nhận ra điều quý giá nhất không phải là có càng nhiều mạng sống càng tốt, mà là sống một lần nhưng thực sự được yêu thương.

Bộ ba bất đắc dĩ gồm mèo đi hia Puss, người yêu cũ Kitty và chú chó Perrito - Ảnh: DREAMWORKS

Bộ phim cũng đưa ra một triết lý mang màu sắc phương Đông. Tấm bản đồ đến ngôi sao xanh hiện lên khác nhau với mỗi người. Nó phản ánh nội tâm từng người, cách họ cảm nhận về cuộc sống. Puss và Kitty nhìn thấy địa hình hiểm trở do cuộc sống nhiều chai sạn. Còn chú chó đồng hành lại thấy những hình ảnh tốt đẹp.

Chú chó Perrito được nhiều khán giả yêu thích. Dù xấu xí, lại chẳng có tài năng đặc biệt, chú không hề đau buồn mà luôn lạc quan vô tận với cuộc sống. Không ít câu bình luận của chú về cuộc đời hay tình bạn hóa ra lại rất thấm thía.

Một tâm hồn tưởng chừng non nớt, ngây ngô như vậy lại nhiều lần khiến Puss cùng Kitty, và có lẽ cả một số khán giả người lớn nữa, phải nhìn lại mình.

Mèo đi hia đáng yêu và ý nghĩa

Thương hiệu DreamWorks Animation gần như bảo chứng cho phần hình ảnh hoạt họa bắt mắt. Ở ghế đạo diễn là Joel Crawford, người từng tham gia nhiều dự án nổi bật như Kung Fu Panda (2008) hay Rise of the Guardians (2012) trước khi cầm trịch bộ phim của chính anh.

Trong Mèo Đi Hia: Điều ước cuối cùng, hình ảnh được xử lý trau chuốt ở từng nhân vật. Puss và Kitty có lông mượt và chuyển động nhịp nhàng mô phỏng loài mèo thật. Hai chú mèo đôi khi còn có những biểu cảm đáng yêu, đầy giải trí.

Mèo Đi Hia vừa vui nhộn vừa ý nghĩa - Ảnh: DREAMWORKS

Chú sói gây ấn tượng ngay từ lần đầu xuất hiện với gương mặt đáng sợ và kích thước vượt trội Puss. Những vai khác cũng có tạo hình đặc trưng và tương xứng với tính cách như cô gái giang hồ Goldilocks (Florence Pugh), ba chú gấu (Olivia Colman, Ray Winstone và Samson Kayo) hay ác nhân làm bánh Jack Horner (John Mulaney).

Antonio Banderas và Salma Hayek được đo ni đóng giày lồng tiếng hai vai chính. Hai ngôi sao thoại đậm chất phong trần. Họ từng đóng chung phim Viễn Tây Desperado (1995). Còn Wagner Moura thoại đầy đe dọa, bí ẩn và lạnh lẽo trong vai chú sói phản diện.

Với nhãn P (dành cho mọi khán giả), phim có những đòn thế đẹp mắt nhưng không bạo lực. Mèo Đi Hia: Điều ước cuối cùng phù hợp cho mọi đối tượng khán giả. Trẻ em thích thú với nhân vật hoạt hình đáng yêu. Còn người lớn cảm nhận được không ít thông điệp ý nghĩa.

Mèo Đi Hia: Điều ước cuối cùng chiếu tại rạp từ ngày 30-12-2022.