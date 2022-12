Hé lộ dàn nhân vật "cực ngầu" trong "Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng"

Chú mèo Puss in Boots

Xuất phát điểm là nhân vật truyện dân gian của Ý từ thế kỷ 16, Mèo đi hia với cái tên Puss lần đầu xuất hiện ở vũ trụ của Shrek trong bộ phim Shrek 2 (2004). Ngay lập tức nhân vật này đã đốn tim khán giả, khiến nhà làm phim Chris Miller muốn đi sâu khai thác về chú mèo thú vị này trong một phần phim riêng lẻ.

Và ở Puss in Boots - phần phim lẻ đầu tiên, Mèo đi hia đối đầu với kẻ thù không đội trời chung Humpty Dumpty (Zach Galifianakis) trong trận chiến giành hạt đậu thần và con ngỗng vàng. Cậu đã có chiến thắng vẻ vang và hưởng thụ cuộc đời vô lo. Trở lại với Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng, Puss phải đương đầu với vấn đề mới: cuộc đời hữu hạn của mình.

Đến từ nhà sản xuất “mát tay” Guillermo del Toro, hậu truyện của Puss in Boots hứa hẹn đem tới cuộc phiêu lưu nghẹt thở và đầy năng lượng. Bậc thầy đấu kiếm, ông hoàng bất cẩn, không sợ trời chẳng sợ đất, với những cá tình này mà Puss đã đốt hết 8 mạng của mình trong nhạy mắt. Giờ đây còn đúng một chiếc mạng quý giá, Puss đang sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng. Cơ hội đến khi cậu nghe được về một truyền thuyết xa xưa, thế là mèo ta lên đường tiến vào Rừng Đen đi tìm ngôi sao ước để lấy lại những mạng sống trước đây.

Hậu truyện Puss in Boots vẫn sẽ do tài tử Tây Ban Nha Antonio Banderas đảm trách lồng tiếng nhân vật chính. Nam diễn viên chia sẻ Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng là chuyến hành trình đặc biệt giàu cảm xúc và đầy bất ngờ.

Cô mèo Kitty Softpaws

Một gương mặt quen thuộc cũng có màn trở lại trong phần phim này là nàng mèo Kitty Softpaws do Salma Hayek Pinault lồng tiếng. Bạn đồng hành và là kẻ thù không đội trời chung của Puss, Kitty sở hữu mọi tố chất đối lập: uyển chuyển, lén lút, đáng yêu, khôn khéo và thông minh. Chẳng trách Puss luôn “nhớ nhung” nàng mèo dù cô hay có nhiều màn chơi khăm Mèo đi hia.

Điều thú vị là chiếc mặt nạ của Kitty lấy cảm hứng từ nhân vật Người Dơi của DC, trong khi nàng mèo dựa trên hình tượng Catwoman nổi tiếng. Cả hai đều là những cô nàng trộm cắp chuyên nghiệp, quyến rũ.

Trong phần phim đầu, Kitty Softpaws sẽ cùng mèo Puss đánh bại Humpty Dumpty. Kế hoạch ăn cắp trứng vàng và cao chạy xa bay của Kitty cuối cùng kết thúc bằng việc cô mèo đem lòng cảm mến Mèo đi hia. Phần 2 của Puss in Boots hứa hẹn sẽ đem tới những màn đối đáp cực “mặn” giữa hai chú mèo, đặc biệt là màn so độ cute mắt tròn xoe khiến cả làng phải xuýt xoa.

Chó trị liệu Perrito

Lồng tiếng bởi Harvey Guillén (What We Do in the Shadows), Perrito (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là chú chó nhỏ) là nhân vật mới sẽ góp vui vào cuộc phiêu lưu lần này. Perrito sẽ là trợ thủ mới của Puss trong Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng, dù không được đắc lực cho lắm nhưng được cái nhiệt tình. Chú chó trị liệu hứa hẹn là nhân vật tiếp theo khiến khán giả mê mẩn nhờ vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu và tính cách luôn vui vẻ.

Nam diễn viên Harvey Guillén chia sẻ: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có một nhân vật như Perrito trong cuộc đời của Puss, bởi mèo đi hia đôi khi có thể trở nên hoài nghi và khó gần. Một anh hùng thích phiêu lưu như Puss in Boots cần tới nhóc chó “ngã cây” này để cân bằng lại mọi thứ”.

Goldilocks và nhóm gấu tội phạm

Cô nàng tóc vàng Goldilocks sẽ là một trong những đối thủ chính của Mèo đi hia trong phần phim này. Là một thợ săn tiền thưởng, nhân vật này quyết tâm bắt được chú mèo Puss – lúc này đang lẩn trốn trên hành trình đi tìm lại những mạng sống đã phung phí. Dựa trên câu chuyện cổ tích về cô bé nhỏ và gia đình gấu, nay DreamWorks Animation sẽ đem đến phiên bản mới cho Goldi trong Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng dưới phần lồng tiếng của Florence Pugh.

Đó là một đứa trẻ mồ côi tình cờ gặp gia đình tội phạm Three Bears và được nuôi dưỡng bởi những con gấu hoang dã này. Lớn lên trong tự nhiên, Goldi là một cô gái nóng nảy, không biết sợ. Tài năng và tính cách quyết liệt khiến Goldi trở thành chướng ngại vật đáng gờm của Mèo đi hia. Hỗ trợ cho cô bé chính là thành viên của gia đình gấu: Gấu Mẹ (lồng tiếng bởi Olivia Colman), Gấu Bố (Ray Winstone) và Gấu Bé (Samson Kayo).

Sói

Được giới thiệu đầu phim với vai trò một thợ săn tiền thưởng khét tiếng, Wolf không giống bất kỳ ai mà Mèo đi hia từng chạm trán. Nhân vật này là hiện thân nỗi sợ hãi của Puss: sức mạnh, vũ khí trang bị tận răng, lòng tham, sự độc ác.

Do Wagner Moura lồng tiếng, Wolf đại diện cho thần chết vốn đã có rất nhiều ác cảm với sự bất cẩn của Puss khi lãng phí 8 mạng sống của mình. Wolf muốn mèo đi hia phải khổ sở vì sự kiêu ngạo trước trật tự tự nhiên.

MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG (tựa gốc: PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH) khởi chiếu vào cuối tháng 12 này.