Cá nục biển là một trong những loại hải sản phổ biến và được ưa chuộng tại Việt Nam, nhờ vào hương vị đặc biệt và giá trị dinh dưỡng cao. Với thịt trắng, ngọt và giàu chất đạm, cá nục là nguyên liệu được sử dụng trong nhiều món ăn ngon như cá nục sốt cà chua, cá nục kho, cá nục nướng hay cá nục chiên giòn.

Mẹo chọn cá nục biển tươi

Để có món ăn hoàn hảo từ cá nục, trước hết bạn cần chọn được những con cá tươi ngon. Những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn.

Quan sát màu sắc và vảy cá

Một trong những cách đơn giản nhất để nhận biết cá nục biển tươi ngon là quan sát màu sắc và vảy cá. Cá nục tươi sẽ có màu sáng bóng, vảy còn nguyên và không bị rụng. Vảy cá phải bám chặt vào thân cá, không bị trầy xước hoặc bong ra.

Màu sắc của cá nục tươi ngon thường là màu bạc sáng óng ánh, thân cá có những vệt đen hoặc xanh lục nhẹ trên sống lưng, đây là đặc trưng của loài cá này. Nếu bạn thấy cá có màu sắc nhợt nhạt hoặc đen sạm, đó là dấu hiệu cho thấy cá đã không còn tươi nữa.

Mẹo chọn cá nục tươi ngon: Chọn những con màu bạc sáng óng ánh, có những vệt đen hoặc xanh lục nhẹ trên sống lưng. (Ảnh: Happynest)

Kiểm tra mắt cá

Mắt của cá tươi sẽ trong suốt, không bị đục hoặc có váng màu trắng. Mắt cá còn nguyên vẹn và không bị lõm vào trong. Nếu mắt cá có hiện tượng mờ đục, lồi hoặc bị lõm, đó là dấu hiệu cá đã để lâu và không còn tươi.

Ngửi mùi

Một trong những mẹo chọn cá nục tươi ngon rất dễ dàng là ngửi mùi. Cá nục tươi sẽ có mùi thơm đặc trưng của biển, không hôi. Nếu cá có mùi hôi thối, chua hoặc mùi của các chất bảo quản, bạn nên tránh mua vì đó là dấu hiệu cho thấy cá đã bị ươn hoặc không còn tươi.

Kiểm tra độ cứng của thân cá

Cá nục tươi ngon sẽ có thân cứng, săn chắc. Khi bạn ấn tay vào, vết lõm sẽ nhanh chóng phục hồi và không để lại dấu vết. Nếu có cảm giác mềm nhũn, dễ bị nắn hoặc không có độ đàn hồi, cá đó không còn tươi ngon.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến độ ẩm của thân cá. Cá tươi sẽ có da bóng mịn, không bị khô hoặc mất nước. Nếu da cá có dấu hiệu nhăn nheo hoặc khô ráp, đó là cá không còn tươi.

Kiểm tra mang cá

Để chọn cá nục ngon, bạn hãy ưu tiên những còn mang màu đỏ tươi, dính chặt với hoa khế, không nhớt, không bị biến màu hoặc có dấu hiệu của vi khuẩn. Nếu mang sẫm màu, đen hoặc có chất nhầy, đó là dấu hiệu cá đã để lâu và không còn tươi ngon. Mang cá bị hôi hoặc có mùi lạ cũng là dấu hiệu cảnh báo cá bị ươn.

Quan sát phần bụng cá

Bụng cá nục tươi sẽ phẳng, không có dấu hiệu phình to hay rạn nứt. Hậu môn cá tươi thụt sâu vào bên trong, có màu trắng nhạt, bụng lép. Nếu bạn thấy bụng cá phình to, hậu môn màu hồng hay đỏ bầm và lòi ra ngoài hoặc có dấu hiệu bất thường, đó là dấu hiệu cho thấy cá đã bị ươn, có thể do quá trình vận chuyển không đúng cách hoặc đã để lâu.

Cách làm cá nục sốt cà chua

Cách làm cá nục biển sốt cà chua. (Ảnh: Cuisines)

Nguyên liệu làm món cá nục sốt cà chua :

- 500gr cá nục

- 3-4 quả cà chua

- Hành tím, tỏi, gừng, tương cà, tương ớt, ớt tươi, hành lá.

- Nước mắm, đường, hạt nêm, dầu hào, tiêu...

Cá nục làm sạch, để nguyên con, rửa với nước muối loãng hoặc nước pha giấm để khử mùi tanh, sau đó rửa lại với nước sạch. Cà chua rửa sạch, bóc vỏ, thái hạt lựu hoặc xay nhỏ.

Hành, tỏi băm nhuyễn. Ớt tươi cắt lát.

Ướp cá với 2 thìa nước mắm, 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa cà phê đường và một ít hành, tỏi băm. Đeo bao tay vào thoa đều lên mình cá rồi để ướp 20 phút cho thấm gia vị.

Bắc chảo chống dính lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng già. Cho cá vào chiên sơ qua để cá săn lại. Không cần chiên kỹ quá.

Làm sốt cà chua: Bắc nồi lên bếp, phi thơm hành tím, cho cà chua đã sơ chế vào xào chín. Thêm tương cà, tương ớt vào khuấy đều. Nêm thêm chút nước mắm, bột nêm, đường, nước tương sao cho vừa miệng.

Chuẩn bị nồi đất hoặc nồi đế dày, xếp cá vừa chiên vào nồi, đổ nước sốt cà chua lên. Bật bếp, nấu với lửa lớn trong ít phút đầu cho cá sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu thêm khoảng 20-30 phút. Khi nước sốt hơi sệt lại, cá ngấm đủ sốt thì nêm nếm lại cho vừa miệng.

Tắt bếp và bắc nồi cá xuống, rắc thêm hành lá thái nhỏ và hạt tiêu xay lên trên. Món cá nục sốt cà chua ăn cùng cơm nóng rất ngon.