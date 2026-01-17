Chuyện nhà Sussex chưa bao giờ thôi là tâm điểm của những bàn tán xôn xao. Còn nhớ cách đây không lâu, cả Harry và Meghan đều một mực khẳng định rằng họ, và cả hai đứa trẻ Archie cùng Lilibet, sẽ tuyệt đối không quay lại Vương quốc Anh cho đến khi vấn đề an ninh riêng tư được giải quyết triệt để. Vậy mà giờ đây, sau cuộc chiến pháp lý dai dẳng và quyền được bảo vệ đã phần nào được ấn định, cựu diễn viên phim Suits được cho là đang rục rịch chuẩn bị hành lý để thực hiện lời hứa trở về.

Tuy nhiên, với một người luôn biết cách tạo ra "câu chuyện" như Meghan, chuyến đi này không đơn thuần là thăm quê chồng. Giới thạo tin và các chuyên gia nhận định, đằng sau sự trở lại này là cả một kế hoạch dài hơi nhằm vực dậy hình ảnh đang ngày càng mờ nhạt và kém sức hút ngay tại chính nơi cô từng coi là miền đất hứa Hollywood.

Từ lời thề "không quay lại" đến chuyến đi mùa hè đầy toan tính

Theo những nguồn tin thân cận mới nhất, người sáng lập thương hiệu American Riviera Orchard đang lên kế hoạch cho chuyến trở về Vương quốc Anh vào mùa hè này. Nếu điều này thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên Meghan đặt chân lên đất Anh sau tròn 4 năm, kể từ chuyến đi đầy cảm xúc vào tháng 9 năm 2022 để chịu tang cố Nữ hoàng Elizabeth II. Thời điểm được chọn lựa cũng vô cùng khéo léo: Tháng 7, trùng khớp với chuỗi sự kiện kỷ niệm "One Year To Go" (Một năm đếm ngược) cho Invictus Games – thế vận hội thể thao dành cho các thương bệnh binh mà Harry dành trọn tâm huyết.

Invictus Games năm 2027 sẽ được tổ chức tại Birmingham, Anh. Đây là lần đầu tiên sự kiện ý nghĩa này quay trở lại xứ sở sương mù kể từ năm 2014. Với tư cách là một người vợ, việc Meghan xuất hiện bên cạnh chồng là điều hoàn toàn dễ hiểu và hợp tình hợp lý. Cô đã từng sát cánh cùng Harry tại các sự kiện đếm ngược tương tự ở Canada năm 2024 hay Đức năm 2022. Tuy nhiên, sự "hợp lý" này trong mắt các chuyên gia Hoàng gia lại mang một màu sắc khác. Dù chưa có thông báo chính thức và một nguồn tin nói với tờ Page Six rằng "vẫn còn quá sớm để khẳng định", nhưng những đồn đoán về một "Show diễn của Meghan" ngay trên đất Anh đã bắt đầu nhen nhóm.

Khi "giá trị thương hiệu" chạm đáy: Chồng là chồng, hay là "người làm nền"?

Điều khiến dư luận quan tâm không phải là việc Meghan có về hay không, mà là tại sao lại là lúc này? Mark Dolan, một chuyên gia chuyên theo dõi Hoàng gia, đã có những nhận định khá gay gắt trên tờ Daily Express. Ông tin rằng đội ngũ của Meghan đang âm thầm chuẩn bị cho màn tái xuất này không phải vì nỗi nhớ quê chồng, mà vì một mục đích thực dụng hơn nhiều: Cứu vãn danh tiếng. Dolan dự đoán chua chát: "Tôi nghĩ cô ấy sẽ làm Harry bẽ mặt khi cô ấy đến, bởi vì đó sẽ biến thành 'Meghan Show' (Show diễn của riêng Meghan)".

Nhìn lại những lần Harry xuất hiện một mình gần đây tại quê nhà hay các chuyến công du đơn lẻ, công chúng dễ dàng nhận thấy một vị Vương tử thoải mái, thư giãn và vui vẻ hơn hẳn. Nhưng khi có vợ bên cạnh, kịch bản cũ dường như lặp lại. Dolan thẳng thừng cho rằng sự hiện diện của Meghan sẽ là một bước lùi cho Harry, biến anh từ nhân vật chính trở thành "người xách túi" cho vợ trong chính sự kiện tâm huyết của mình. Đó là một thực tế phũ phàng cho người đàn ông từng là con cưng của Hoàng gia Anh.

Dolan phân tích sâu hơn về nghịch lý này: "Đây là người phụ nữ từng tuyên bố chán ghét khoảng thời gian làm thành viên Hoàng gia cao cấp... Và giờ đây, cô ấy lại muốn quay lại để nhận thêm sự chú ý. Cô ấy muốn trở về đất nước mà cô ấy cho là đã tàn nhẫn với mình, đối mặt với truyền thông mà cô ấy từng chỉ trích". Lý do duy nhất giải thích cho sự mâu thuẫn này, theo Dolan, chính là "giá trị cổ phiếu" của Meghan đang ở mức thấp kỷ lục.

Tại Mỹ, giấc mơ Hollywood dường như không màu hồng như Meghan tưởng tượng. "Ở Mỹ, họ không còn thích cô ấy nữa", Dolan khẳng định, "Cô ấy đang là một trong những người nổi tiếng kém được yêu thích nhất. Tất cả các ngôi sao lớn và giới tinh hoa Hollywood dường như đều đã quay lưng lại với nhà Sussex". Khi hào quang nơi đất khách dần tắt, việc quay lại nguồn cội của sự nổi tiếng Hoàng gia Anh dường như là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Phản ứng của công chúng: Sự hoài nghi và những cánh cửa đóng kín

Không ngạc nhiên khi tin tức này vấp phải sự hoài nghi lớn từ cộng đồng mạng. Dư luận, vốn dĩ đã mệt mỏi với những câu chuyện "kêu oan" của nhà Sussex, giờ đây nhìn nhận chuyến đi này với ánh mắt dè chừng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hiếm hoi lắm mới tìm thấy một lời ủng hộ, thay vào đó là sự chế giễu và phẫn nộ.

Dưới bài đăng của Page Six, một người dùng Instagram bình luận đầy chua cay: "Lại bò về với cái đuôi kẹp giữa hai chân với hy vọng kiếm thêm chuyện để bán tin tức đây mà". Một ý kiến khác lại đặt nghi vấn về tình hình tài chính: "Có vẻ như nhà Sussex đã chạy trốn khỏi Anh và giờ lại đang chạy trốn khỏi Mỹ. Liệu có liên quan đến các dự án kinh doanh thất bại và nguy cơ bị trục xuất không? Chắc là họ đang cần tiền".

Những bình luận như "Sắp tuyên bố phá sản à?", hay "Cô ta sẽ không dám về đâu vì biết chắc sẽ bị la ó khắp mọi nơi" xuất hiện dày đặc. Thậm chí, biệt danh mỉa mai "Ginger and Nutmeg" (Gừng và Hạt nhục đậu khấu - ám chỉ màu tóc Harry và tên Meghan) cũng được lôi ra để khẳng định sự không chào đón: "Họ không được chào đón. Cô ta biết rõ mình sẽ bị phản đối".

Có thể thấy, con đường trở về của Meghan Markle, nếu thực sự diễn ra, sẽ không trải hoa hồng. Đó sẽ là một hành trình đầy bão tố, nơi cô phải đối mặt không chỉ với quá khứ mình từng chối bỏ, mà còn với một thực tại phũ phàng: Khi lòng tin đã mất, mọi nỗ lực quay đầu đều bị nhìn nhận là toan tính. Và trong bàn cờ danh vọng này, liệu Harry có một lần nữa chấp nhận lùi lại phía sau để vợ mình tỏa sáng, hay đây sẽ là giọt nước tràn ly cho những rạn nứt âm thầm? Câu trả lời có lẽ sẽ đợi chúng ta vào mùa hè này.