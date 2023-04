Meghan "tương tàn" với chị gái trước tòa vị bị buộc tội dựng chuyện, kết quả thắng kiện ngoạn mục, mọi khiếu nại bị bác bỏ

Samantha Markle, 58 tuổi, là con gái lớn của Thomas Markle, cha của Nữ công tước xứ Sussex. Samantha và Meghan là hai chị em cùng cha khác mẹ, thế nhưng hai người có mối quan hệ không thân thiết một chút nào. Cô đã luôn chỉ trích em gái mình khi mối quan hệ giữa Meghan và Vương tử Harry được công khai vào năm 2016. Cô gọi Meghan là “hám lợi” và là kẻ “thấy sang bắt quàng làm họ”. Gần đây nhất, Samantha còn kiện cả Meghan.

Những cáo buộc của Samantha

Samantha đã đệ đơn kiện vào tháng 3/2022, tố cáo Meghan Markle nhiều lần “phỉ báng và bóp méo sự thật gây tổn hại” và“ bịa đặt ác ý” về mình, bao gồm cả những tuyên bố trong cuộc phỏng vấn trực tiếp của Meghan và Vương tử Harry với Oprah Winfrey.

Theo Samantha, những câu chuyện cổ tích theo motif “từ nghèo khó trở thành hoàng gia” hoặc câu chuyện được nuôi dưỡng “như con một” của Meghan đều không đúng sự thật. Cụ thể, Samantha đã nhấn mạnh 3 vấn đề trong vụ kiện có liên quan đến cuộc phỏng vấn năm 2021 của Oprah, trong đó:

- Meghan nhận mình là “con một” .

- Cô mới chỉ gặp người chị gái cùng cha khác mẹ của mình “một vài lần”.

- Meghan nói Samantha đã thay đổi họ sang Markle sau khi Meghan bắt đầu hẹn hò với Harry để “có thể kiếm tiền từ sự nổi tiếng của em gái”.

Samantha không ưa người em của mình chút nào

Samantha cũng cáo buộc người em gái cùng cha khác mẹ “đã cung cấp thông tin sai lệch” cho các tác giả của cuốn sách Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, đặc biệt đề cập đến Chương 12, có tiêu đề: “Vấn đề như Samantha”. Samantha khẳng định vì những lời bị đặt của Meghan mà cô phải hứng chịu những lời chỉ trích, sự ghét bỏ của nhiều người trên thế giới.

Toàn bộ cáo buộc của Samantha bị bác bỏ, tòa án đứng về phía Meghan

Nhóm pháp lý của Nữ công tước đã yêu cầu hủy bỏ vụ kiện. Họ lập luận, Meghan không hề phủ nhận việc có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Ngoài ra, quan điểm hay hồi ức tuổi ấu thơ của Meghan cũng không phải "chủ đề thích hợp" để kiện tụng tại tòa án. Thêm vào đó, cuốn sách Finding Freedom cũng chẳng phải do Nữ công tước viết nên càng không có chứng cứ buộc tội. Vào cuối tháng 3, Thẩm phán toà sơ thẩm liên bang, Charlene Edwards Honeywell, đã chấp thuận yêu cầu bác bỏ của Meghan.

Theo phán quyết của tòa: “Bị đơn (Meghan) chỉ đơn thuần là bày tỏ quan điểm về thời thơ ấu và mối quan hệ với người chị cùng cha khác mẹ. Nguyên đơn (Samantha) không thể bác bỏ một cách hợp lý quan điểm khi bị đơn nói về thời thơ ấu của mình. Do đó, Toà xét thấy lời khai của bị đơn không thể được kiểm chứng khách quan hoặc không thể chứng minh bằng thực nghiệm, nên không thể bị quy là một hành động phỉ báng”.

Tương tự, các tuyên bố của Samantha về việc đổi họ cũng bị bác bỏ bởi “tuyên bố này mâu thuẫn hoàn toàn với bản chép lời thoại của buổi phỏng vấn”. Theo đó, Markle chính xác đã nói như thế này: “Cô ấy (Samantha) đã đổi lại họ thành Markle, và tôi nghĩ lúc đó cô ấy mới ngoài 50, cũng là khi tôi bắt đầu hẹn hò với Harry”, không hề buộc lời Samantha trục lợi từ việc đổi họ.

Toàn bộ cáo buộc bị bác bỏ, phía Meghan giành chiến thắng

Về cuốn sách Finding Freedom, tòa cho rằng những tuyên bố dựa trên Finding Freedom là không đúng vì Meghan không xuất bản cuốn sách, mà như thế thì không đủ điều kiện khiếu nại. Để khởi kiện thì phải dựa trên một thông tin đến từ chính Meghan. Tòa án cũng từ chối đề nghị của Samantha về chi phí luật sư theo đạo luật chống lại sự tham gia của cộng đồng (anti-SLAPP) vì còn quá sớm.

Ngoài ra, với việc Meghan chia sẻ với Oprah Winfrey rằng cô chỉ gặp người chị cùng cha khác mẹ của mình vài lần, tòa cũng không thể xác nhận cáo buộc này từ phía Samantha, bởi “không tìm thấy tuyên bố này trong bản chép lời thoại của cuộc phỏng vấn”. Cuối cùng, Toà bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc trên.

Toàn bộ khiếu nại đều bị bác bỏ nhưng Samantha có thể nộp đơn khiếu nại trong vòng 14 ngày.

Được biết, Samantha hiện đang mắc bệnh đa xơ cứng, đang sống tại Florida (Mỹ) và phải dùng đến xe lăn khi di chuyển.