Vì sao Harry và Meghan né được hàng trăm nghìn bảng tiền thuê căn nhà vừa bị Vua Charles 'tịch thu'?

Theo Daily Record, Vương tử Harry và Meghan Markle được cho là đã tiết kiệm 690.000 bảng tiền thuê căn nhà ở Anh của họ, Frogmore Cottage. Hồi đầu tháng 3, đại diện của cặp đôi xác nhận họ đã bị Vua Charles "đuổi" khỏi căn nhà này.

Harry và Meghan tiếp nhận căn nhà này vào năm 2019, sau khi kết hôn. Thời điểm đó, người ta cho rằng họ sẽ phải trả "mức giá thương mại" cho tiền thuê nhà. Giá trị cho thuê ước tính của ngôi nhà là từ 150.000 đến 230.000 bảng Anh hàng năm (4,3-6,6 tỷ đồng).

Hợp đồng thuê của Harry và Meghan đối với căn nhà cũ tại Anh sẽ không được gia hạn khi kết thúc vào cuối tháng này.

Frogmore Cottage thuộc sở hữu của Vương thất Anh.

Lý do mà Harry và Meghan không phải trả khoản tiền thuê này là bởi họ đã trả 2,4 triệu bảng (gần 70 tỷ đồng) tiền tu bổ và tân trang căn nhà. Thỏa thuận của họ với Điện Buckingham coi khoản phí này giúp gia tăng giá trị tổng thể cho dinh thự và do đó đã thay thế cho phí thuê thường niên, theo tờ Mail on Sunday.

Người phát ngôn của Cung điện phát biểu: "Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã đóng góp 2,4 triệu bảng cho Trợ cấp Quân chủ để chi trả cho việc tân trang lại Frogmore Cottage. Họ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến bất động sản này.

Theo thông lệ đối với báo cáo Trợ cấp Quân chủ, việc xử lý kế toán đã được Văn phòng Kiểm toán Quốc gia và Kho bạc xem xét kỹ lưỡng và ký kết. Như với bất kỳ thỏa thuận tương tự nào giữa chủ nhà và người thuê nhà, các chi tiết khác liên quan đến thỏa thuận thuê nhà của gia đình Sussex sẽ là một vấn đề riêng tư".

Cố Nữ vương và Vương tế cùng các con rảo bước trong khuôn viên Frogmore vào năm 1968.

Gia đình Sussex đã nhận Frogmore Cottage vào năm 2019. Trước đó, đã có một cuộc đại tu toàn bộ dinh thự này để biến nó từ một bất động sản gồm nhiều khu thành một biệt thự gia đình lớn.



Khi họ từ bỏ nghĩa vụ Vương thất để trở nên "độc lập về tài chính", Cung điện Buckingham đã đưa ra một tuyên bố nói rằng cặp đôi "mong muốn hoàn trả khoản chi phí Trợ cấp Quân chủ cho việc tân trang lại Frogmore Cottage, nơi sẽ vẫn là ngôi nhà của gia đình họ ở Vương quốc Anh". Tuy nhiên thời điểm đó, thông tin rằng Harry được miễn tiền thuê nhà đã không được công khai.