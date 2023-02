Meghan thất vọng vì Hoàng tử Harry không có nhiều tiền

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail ngày 27/2, Tom Bower, tác giả cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors năm 2022, đã thảo luận với phóng viên Dan Wootton về mối quan hệ thuở ban đầu của cặp vợ chồng tai tiếng Harry và Meghan.

Chuyên gia hoàng gia mô tả Nữ công tước xứ Sussex là người bị ám ảnh bởi tiền bạc. “Điều ngạc nhiên và thất vọng lớn nhất của cô ấy là Hoàng tử Harry có rất ít tiền. Cô ấy đã tưởng tượng anh ấy đáng giá hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ USD. Giờ đây, cô ấy đang phải bù đắp cho điều đó”, ông nói.

Tom Bower cho biết thêm nhà Sussex không đủ khả năng chi trả cho cuộc sống hiện tại nếu vẫn còn là thành viên của Hoàng gia Anh. Theo nhà văn, Meghan muốn lái những chiếc Cadillac lớn, sử dụng máy bay phản lực riêng theo yêu cầu. “Hiện tại, cô ấy phải đi xin những thứ đó”, ông ẩn ý.

Liên quan đến chủ đề được thảo luận nhiều thời gian qua là Harry và Meghan có tham dự lễ đăng cơ của Vua Charles không, ông Bower nhận định sự góp mặt của nhà Sussex cho khả năng phá hỏng sự kiện trọng đại và làm lu mờ vua cha.

Theo Daily Mail , khi còn là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, Hoàng tử Harry và Meghan chủ yếu được trợ cấp bởi Công quốc Cornwall (The Duchy of Cornwall), quỹ bất động sản trị giá 1,2 tỷ bảng Anh (1,44 tỷ USD) thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Anh, chi trả các chi phí cho Charles khi còn là Thái tử và những người thừa kế của ông. Có thông tin cho rằng nhà Sussex nhận được trung bình 2,3 triệu bảng Anh/năm (2,77 triệu USD).

Harry và Meghan cho biết số tiền trên chiếm 95% thu nhập của họ. 5% còn lại đến từ khoản Trợ cấp hoàng gia (Sovereign Grant) hàng năm, trị giá khoảng 82 triệu bảng Anh do Chính phủ Anh trích từ tiền thuế dành cho các thành viên cao cấp nhất của Hoàng gia Anh.

Khi tuyên bố rời khỏi hoàng gia năm 2020, Harry và Meghan cam kết độc lập tài chính. Thời gian đó, họ từ bỏ nhận tiền từ Trợ cấp hoàng gia, nhưng vẫn được Vua Charles gửi tiền. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên cấp cao của Cung điện Clarence House, dinh thự của Vua Charles khi còn là thái tử, khoản trợ cấp này đã dừng lại vào mùa hè cùng năm.

Năm 2021, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Harry và Meghan là 10 triệu USD. Con số này dự kiến đã tăng thêm sau một năm đôi vợ chồng hoạt động sôi nổi ở Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 3/2021, Harry tiết lộ phải dựa vào tài sản thừa kế để sống sót ở Mỹ. Anh được cho là có khoảng 20 triệu bảng (24 triệu USD) Anh do mẹ, Công nương Diana, để lại. Cố Thái hậu Elizabeth cũng cho anh khoảng 7 triệu bảng Anh (8,4 triệu USD).

Trong khi đó, tài sản riêng của Meghan, chủ yếu từ công việc diễn xuất và tài sản khác ở Canada, được báo cáo là 4 triệu bảng Anh (4,8 triệu USD).

Sau khi định cư ở Mỹ, họ ký hợp đồng sản xuất phim tài liệu. Có thông tin cho rằng đôi vợ chồng ồn ào nhận được 88 triệu bảng Anh (106 triệu USD) từ dự án này. Tháng 12/2020, Harry và Meghan ký hợp đồng podcast trị giá 30 triệu bảng Anh (36 triệu USD).

Ngoài ra, cùng với việc Spare lập kỷ lục bán hàng, hoàng tử tóc đỏ dự kiến “bỏ túi” khoản tiền đáng kể. Trước đó, Harry nhận khoản tạm ứng 20 triệu USD.

