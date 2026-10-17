Sau nhiều năm vắng bóng trong các hoạt động công khai tại Anh, Meghan Markle trở lại Nottingham cùng Hoàng tử Harry trong ngày 15/10/2026. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự kiện đánh dấu lần đầu cặp đôi cùng xuất hiện trước công chúng tại Anh sau khi trở về sinh sống, Nữ công tước xứ Sussex còn khiến giới thời trang quan tâm với bộ trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng, từ áo khoác, áo len đến chân váy và giày đều đến từ các nhà thiết kế hoặc thương hiệu Anh.

Bộ trang phục đỏ rượu vang và cách phối đồ đậm chất mùa thu

Trong lần xuất hiện này, Meghan lựa chọn áo khoác và áo cổ lọ màu đỏ rượu vang của Joseph, kết hợp với chân váy của The Fold và giày cao gót của Jennifer Chamandi. Cô còn mang theo túi xách Joseph, hoàn thiện tổng thể bằng những món đồ có bảng màu đồng điệu, phù hợp với tiết trời mùa thu.

Sự kết hợp giữa áo khoác dáng dài, áo cổ lọ và chân váy tạo nên vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ. Tông đỏ rượu vang mang đến cảm giác ấm áp, nổi bật vừa đủ, đồng thời dễ kết hợp với những gam màu trầm thường thấy trong tủ đồ mùa lạnh. Thay vì sử dụng nhiều chi tiết trang trí, Meghan để phom dáng và màu sắc làm điểm nhấn chính.

Một chi tiết đáng chú ý là toàn bộ trang phục cô lựa chọn trong dịp này đều đến từ các thương hiệu Anh. Đây cũng là cách Meghan thể hiện sự ưu tiên dành cho thời trang nội địa trong chuyến thăm, thay vì chỉ tập trung vào những nhãn hàng xa xỉ quốc tế quen thuộc.

Màn tái xuất gợi nhớ lần đầu Meghan tham gia hoạt động Hoàng gia

Theo Town & Country, bộ đồ lần này có sự liên hệ đáng chú ý với trang phục Meghan từng mặc trong chuyến thăm Nottingham vào tháng 12/2017, khi cô tham gia hoạt động Hoàng gia đầu tiên tại thành phố này. Khi đó, Meghan cũng lựa chọn một thiết kế chân váy của Joseph.

Hai bộ trang phục không giống nhau về màu sắc, nhưng có nét tương đồng trong cách phối áo khoác bên ngoài áo cổ lọ cùng chân váy. Sự lặp lại về phom dáng khiến lần xuất hiện năm 2026 mang sắc thái gợi nhớ dấu mốc cũ, đặc biệt khi Nottingham cũng là nơi Meghan và Harry từng xuất hiện sau khi thông báo đính hôn.

Đây là một lựa chọn thời trang không cần quá nhiều chi tiết phô trương nhưng vẫn tạo được câu chuyện riêng. Với những nhân vật thường xuyên được chú ý qua trang phục như Meghan, việc một kiểu phối đồ gợi lại dấu mốc quan trọng trong quá khứ cũng đủ khiến bộ trang phục được bàn luận nhiều hơn.

Trang sức tối giản hoàn thiện vẻ ngoài

Bên cạnh trang phục, Meghan còn lựa chọn phụ kiện khá tiết chế. Thay vì đeo nhẫn đính hôn, cô sử dụng chiếc nhẫn cưới bằng vàng xứ Wales. Trên chiếc nhẫn Oura, cô đeo thêm phụ kiện vàng và kim cương của Logan Hollowell.

Cách kết hợp này giữ cho tổng thể không bị quá nhiều chi tiết, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế ở đôi tay. Đây cũng là kiểu phối phụ kiện dễ ứng dụng trong đời thường: Một món trang sức mang ý nghĩa cá nhân có thể đi cùng phụ kiện hiện đại mà không khiến vẻ ngoài trở nên nặng nề.

Gợi ý mặc đẹp từ lựa chọn của Meghan Markle

Với phụ nữ Việt, bộ đồ của Meghan có thể trở thành gợi ý hữu ích cho những ngày thời tiết chuyển mùa. Áo khoác dáng dài kết hợp áo cổ lọ và chân váy là công thức phù hợp khi cần vẻ ngoài chỉn chu để đi làm, gặp gỡ hoặc dự những buổi hẹn không quá trang trọng.

Nếu muốn ứng dụng dễ dàng hơn, bạn có thể thay áo khoác dày bằng blazer hoặc cardigan, chọn chân váy có độ dài phù hợp và phối cùng giày bệt, boots thấp cổ hoặc giày cao gót tùy hoàn cảnh. Tông đỏ rượu vang cũng có thể kết hợp với đen, kem, nâu hoặc xám để tạo cảm giác hài hòa.

Điểm đáng học hỏi từ Meghan không nằm ở việc phải sở hữu đúng những thương hiệu cô mặc, mà ở cách giữ bảng màu thống nhất, cân đối tỷ lệ trang phục và lựa chọn phụ kiện vừa đủ. Một bộ đồ không cần quá nhiều món đắt tiền vẫn có thể tạo ấn tượng nếu người mặc hiểu rõ phom dáng phù hợp với mình.

Lần xuất hiện tại Nottingham vì thế không chỉ là dịp Meghan Markle trở lại với các hoạt động công khai tại Anh, mà còn cho thấy cách cô sử dụng thời trang để tạo nên hình ảnh riêng: Hiện đại, gọn gàng và có sự kết nối với những dấu mốc trong quá khứ.