Khởi đầu năm mới 2025 với những hy vọng và ước mơ mới, Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle đã ra mắt tài khoản Instagram hoàn toàn mới của mình. Tuy nhiên, các fan hâm mộ hoàng gia đã tinh ý phát hiện ra Meghan và đội ngũ của cô đã mắc lỗi trong phần tiểu sử. Cô đã sử dụng danh xưng "Meghan, Duchess of Sussex" thay vì "Meghan, the Duchess of Sussex".

Sự khác biệt này rất quan trọng, bởi cách gọi thứ nhất chỉ đơn giản là một kiểu xưng hô, trong khi cách gọi thứ hai mới là tước hiệu chính thức. Sarah Ferguson được gọi là Sarah, Duchess of York vì bà từng là Nữ công tước xứ York nhưng không còn giữ tước hiệu này sau khi ly hôn với Vương tử Andrew, Công tước xứ York. Tương tự, Công nương Diana sau khi ly hôn với Thái tử Charles được gọi là Diana, Princess of Wales, vì bà không còn là "The" Princess of Wales nữa.

Tuy nhiên, Meghan vẫn là "The" Duchess of Sussex vì Vương tử Harry và vợ không bị mất tước hiệu khi họ rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia vào tháng 1 năm 2020. Họ chỉ mất quyền được gọi là His/Her Royal Highness (HRH). Vương tử Harry vẫn là hoàng tử và đứng thứ năm trong danh sách kế vị ngai vàng, nhưng anh đã từ bỏ các tước hiệu quân sự của mình.

Với tên tài khoản là @meghan, bài đăng đầu tiên của Meghan trên Instagram vào ngày đầu năm mới là một video cá nhân do chồng cô quay. Video được quay gần nhà của họ ở Montecito, nơi họ sống cùng con trai là Hoàng tử Archie và con gái là Công chúa Lilibet. Video ghi lại hình ảnh cựu nữ diễn viên phim Suits chạy trên bãi biển, mặc quần jean trắng và áo sơ mi trắng. Cô chạy về phía biển, liên tục nhìn lại máy quay, và cuối cùng, để chào đón năm mới, cô đã viết số "2025" lên cát bằng ngón tay.

Tài khoản Instagram của Meghan lần đầu xuất hiện vào năm 2022 với một bức ảnh chưa từng được công bố của nữ diễn viên. Mặc dù Meghan chưa bao giờ xác nhận tài khoản này thuộc về mình, nhưng người hâm mộ hoàng gia tin chắc điều đó. Bởi vì những tài khoản chỉ có tên riêng thường là đặc quyền dành cho người nổi tiếng và tài khoản đã được xác minh. Để đánh dấu sự ra mắt chính thức, Meghan đã thay đổi ảnh đại diện từ một bức ảnh hoa thược dược hồng – biệt danh mẹ cô đặt cho cô – thành một bức ảnh đen trắng tuyệt đẹp của chính mình, trông thư thái và vô tư trong chiếc váy mùa hè màu trắng. Bức chân dung ấn tượng này được chụp bởi người bạn của cô, nhiếp ảnh gia Jake Rosenberg.

Trong hai tuần kể từ khi ra mắt tài khoản, cô cũng đã sử dụng nó để chia sẻ đoạn trailer đầu tiên cho loạt phim Netflix sắp tới của mình, With Love, Meghan, và một lời tri ân đầy xúc động dành cho chú chó beagle yêu quý Guy, đã qua đời vào đầu tháng 1.

