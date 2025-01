Công nương Michael xứ Kent (80 tuổi) đã đón sinh nhật của mình vào ngày 15/1, đúng ngày dự kiến phát sóng chương trình "With Love, Meghan" của Meghan Markle trên Netflix. Tuy nhiên, chương trình này đã được dời lại đến ngày 4/3 do ảnh hưởng của thảm họa cháy rừng ở California. Netflix đã đưa ra thông báo từ Meghan Markle về việc hoãn phát sóng: "Tôi biết ơn các đối tác tại Netflix đã hỗ trợ tôi trì hoãn việc ra mắt, khi chúng tôi tập trung vào nhu cầu của những người bị ảnh hưởng bởi cháy rừng ở bang California, quê hương của tôi".

Trước khi thông báo hoãn chương trình, vào ngày 10/1, Vương tử Harry và Meghan Markle đã đến một trung tâm cứu trợ tình nguyện ở Pasadena (California) để gặp thị trưởng thành phố, ông Victor Gordo, và các nhân viên cứu hộ đang xử lý đám cháy Eaton. Họ đã hỗ trợ đội ngũ cứu hộ và phục vụ bữa ăn cho những người phải sơ tán khỏi nhà. Thị trưởng Victor Gordo đã ca ngợi những nỗ lực của cặp đôi, nói rằng Harry (40 tuổi) và Meghan (43 tuổi) "thực sự đã nâng cao tinh thần của những người ứng cứu đầu tiên". Theo tạp chí People, cặp đôi đã quyên góp nhu yếu phẩm, phục vụ bữa ăn với World Central Kitchen và kết nối với các gia đình bị ảnh hưởng cũng như người cao tuổi. Khu vực Montecito giàu có, nơi cặp đôi sinh sống, cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nguy hiểm về cháy rừng.

Công nương Michael xứ Kent, vợ của Vương tôn Michael (em họ của cố Nữ hoàng), đã bị ngã tại nhà riêng ở Cung điện Kensington trước bữa tiệc Giáng sinh của Vua Charles III. Tuy nhiên, bà vẫn tham dự sự kiện này dù bị gãy nhiều xương do ngã khi đang ôm một chồng áo khoác. Bà chia sẻ với tờ Daily Mail về chấn thương của mình: "Rất nhiều việc bạn thường làm, chẳng hạn như đánh răng, giờ lại không thể. Tôi có thể gõ bằng một ngón tay trên điện thoại di động, nhưng tôi không thể sử dụng máy tính xách tay". Bà nói thêm: "Tôi được thông báo rằng, sau một tai nạn như thế này, nếu bạn thực hiện một động tác sai trên những khúc xương chưa lành, bạn sẽ quay lại điểm xuất phát". Công nương Michael cũng đã tham dự buổi lễ hát mừng Giáng sinh "Together At Christmas" của Công nương Kate vào năm ngoái.

Việc dời lịch chiếu chương trình "With Love, Meghan" của Netflix diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà phê bình lên tiếng về sự "thiếu nhạy cảm" nếu chương trình được phát sóng đúng thời điểm xảy ra cháy rừng tại California.

