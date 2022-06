Meghan Markle lên tiếng về lệnh cấm phá thai của nước Mỹ, kêu gọi đàn ông đừng im lặng

Vào hôm 24/6 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã lật ngược phán quyết vụ "Roe kiện Wade" năm 1973 chuyện hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Tòa án Tối cao cho phép các bang Mỹ áp lệnh cấm phá thai gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Meghan Markle là một trong những người nổi tiếng đã lên án công khai quyết định cấm phá thai này. Nữ công tước 40 tuổi đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện với nhà hoạt động Gloria Steinem, 88 tuổi và nhà báo Jessica Yellin trên tạp chí Vogue. Được biết bà Gloria Steinem trở nên thân thiết với Meghan kể từ năm 2020 khi họ có cuộc trò chuyện trong biệt thự của nhà Sussex.

Meghan Markle và bà Gloria Steinem trong cuộc gặp năm 2020.

Nữ công tước 40 tuổi nói rằng: "Đàn ông cần phải lên tiếng trong thời điểm này vì đây là quyết định ảnh hưởng đến các mối quan hệ, gia đình và cộng đồng nói chung. Họ có thể nhắm vào phụ nữ nhưng hậu quả ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Chồng tôi và tôi đã nói về điều đó rất nhiều trong vài ngày qua. Anh ấy cũng là một nhà nữ quyền".

Chia sẻ về phản ứng của Hoàng tử Harry trước lệnh cấm này, Meghan nói: "Anh ấy đã sốc nặng, cũng giống như tôi vậy".

Bên cạnh đó, Meghan còn nói thêm rằng: "Tôi biết rất nhiều phụ nữ hiện tại đang có tâm lý tuyệt vọng. Nhưng một lần nữa, chúng ta phải đoàn kết với nhau và không được bỏ cuộc. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh".

Nữ công tước cho hay đây là sự an toàn cho sức khỏe của phụ nữ. Họ có quyền đưa ra quyết định để lựa chọn cho sự an toàn của chính mình trước tình thế nguy hiểm. Nhiều người nổi tiếng khác ở Mỹ cũng phản hồi về quyết định gây tranh cãi này. MC chương trình Late Night With Seth Meyers - Seth Meyers mở đầu chương trình của mình với những nhận xét ngắn gọn về phán quyết, mô tả là “gây sốc” và “đáng buồn là có thể dự đoán được”.

Meghan là một nhà nữ quyền.

“Tôi rất tức giận và đau buồn khi biết tin này. Và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình, tôi chỉ muốn nói rõ rằng phá thai không chỉ là vấn đề của riêng phụ nữ, không chỉ là vấn đề của người mang thai mà là vấn đề của tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ tự do sinh sản và tiếp cận với các phương pháp phá thai hợp pháp, an toàn”, ông nhận định.

Kể từ khi rời hoàng gia, sang Mỹ sinh sống, Meghan Markle rất tích cực đưa ra các quan điểm và lời kêu gọi để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và các bậc cha mẹ ở Mỹ. Tuy nhiên, ý kiến của cô đã gây ra nhiều phản hồi trái chiều vì hiện tại vợ Hoàng tử Harry vẫn đang giữ tước hiệu hoàng gia. Việc cô quan tâm quá sâu vào vấn đề của nước Mỹ được cho là không phù hợp.

Nguồn: Daily Mail

