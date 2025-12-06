Meghan Markle hứng chỉ trích

Quốc tế đánh giá trái chiều

Holiday Celebration là tập đặc biệt của series truyền hình thực tế With Love, Meghan nhân dịp Giáng sinh sắp đến, phát sóng vào ngày 3/12. Nội dung tập này xoay quanh việc Nữ công tước xứ Sussex tạo ra bầu không khí lễ hội, từ trang trí nhà cửa, nấu nướng, làm quà thủ công và cùng người thân quây quần bên nhau.

Ngoài nhân vật chính Meghan, tập đặc biệt còn có sự xuất hiện của một số khách mời nổi tiếng như vận động viên quần vợt Naomi Osaka, đầu bếp Tom Colicchio, cựu người mẫu Kelly Zajfen…

Như hai phần chính của With Love, Meghan , Holiday Celebration nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, đa số đánh giá không mấy tích cực.

Nhà phê bình phim truyền hình của Washington Post (Mỹ), Monica Hesse, cho rằng những gì Meghan thể hiện trong chương trình chỉ là “lòng hiếu khách gượng ép”.

“Dù Meghan cố gắng chân thành đến mức nào trên màn ảnh, tôi vẫn cảm thấy khó chịu với cô ấy. Những lời khuyên của cô ấy hoặc là đơn giản đến mức hạ thấp người khác hoặc quá cao sang, xa rời thực tế. Chưa kể, chúng luôn được thể hiện với mức độ vui vẻ mà chẳng ai nuôi con dưới tám tuổi có thể đồng cảm nổi”, Hesse nhận xét.

Chương trình Giáng sinh đặc biệt của Meghan được truyền thông quốc tế quan tâm.

Trên tờ Irish Times (Ireland), cây bút Ed Power chê bầu không khí Giáng sinh mà Meghan vẽ ra lỗi thời và sến súa. Theo ông, ai cũng cảm nhận được điều đó, trừ Meghan. Ngay cả Hoàng tử Harry, chỉ xuất hiện ngắn ngủi ở những phút cuối, cũng phải đỏ mặt xấu hổ vì bị vợ lôi kéo vào chương trình.

Ông Power mô tả tập phim này là “56 phút đáng quan ngại”, đồng thời chê khách mời Will Guider, chủ nhà hàng ở New York, diễn lố khi tỏ ra kinh ngạc trước món bánh Giáng sinh không hề mới.

Trong khi đó, Natalie Oliveri của 9Honey (Australia) đánh giá Meghan tạo ra chương trình Giáng sinh thiếu không khí lễ hội nhất từ trước đến nay. Điểm đặc biệt duy nhất là có Harry.

Nữ phóng viên cho biết người Mỹ thường làm chương trình về Giáng sinh tốt, nên khá trông chờ vào màn trình diễn của Meghan. Tuy nhiên, tập phim không tạo ra được rung cảm tốt.

Tuy vậy, Oliveri thừa nhận Meghan có sức hút với nhóm người nhất định, một trong số đó là chị gái cô.

Phóng viên của Sky News Australia cũng cho rằng Meghan thiếu cá tính, từ đó tạo ra tập phim nhàm chán và lê thê. Điểm sáng duy nhất là sự xuất hiện của Hoàng tử Harry.

Khác với số đông, Sophia A. Nelson, cộng tác viên của Forbes , tỏ ra ủng hộ Nữ công tước xứ Sussex.

Bà Nelson mô tả lời khuyên của Meghan về cách trang trí cây thông Noel tinh tế, mạnh mẽ, đảm bảo cả tính thẩm mỹ lẫn thực tế.

“Meghan không dạy khán giả cách gây ấn tượng. Cô ấy đang chỉ cho chúng ta cách quan tâm, cách lựa chọn kết nối thay vì sự hoàn hảo. Cô ấy cũng chỉ cách giành lại tháng 12 khỏi sự hỗn loạn và đưa nó trở về với những điều thật sự quan trọng: gia đình, tình bạn, nghi lễ và niềm vui. Trong thế giới tràn ngập nội dung lễ hội được trau chuốt và mang tính trình diễn, chương trình đặc biệt này mang đến cảm giác mới mẻ, gần gũi với con người”, bà Nelson viết.

Harry được khen là điểm sáng của chương trình.

Truyền thông Anh tấn công không thương tiếc

Những lời chỉ trích nặng nề nhất đến từ truyền thông Anh. Annabel Fenwick Elliott của Daily Mail thẳng thừng chấm cho Holiday Celebration 0/5 sao, kèm theo lời châm chọc: "Chính sự giả tạo sến súa và thiếu nhận thức về bản thân của nữ chủ nhà khiến cô ấy và chương trình này trở nên khó ưa. Giá như cô ấy có thể phát huy tính cách thẳng thắn, thậm chí tự giễu cợt bản thân một chút, cô ấy có thể trở nên đáng yêu hơn".

Hilary Rose của Times dùng cụm từ "không thể hiểu nổi" để nhận xét về tập đặc biệt. Theo tác giả, những mẹo vặt mà Meghan hướng dẫn trong chương trình đều vô nghĩa, không hề có sự sáng tạo gì như màu đỏ là màu dành cho lễ hội hoặc tự làm lịch mùa Vọng (dùng để đếm ngược đến lễ Giáng sinh) bằng cách thêm những câu châm ngôn truyền cảm hứng, cũng như gói quà tặng...

Rose nói thêm điều nực cười hơn là khách mời thốt ra những lời khó tin, nếu không ngớ ngẩn thì sáo rỗng, rồi cố tỏ ra hào hứng trước các "phát minh" của Meghan. Chưa kể, một số đoạn thoại mang đến cảm giác như tiếng Anh sử dụng Google dịch.

Telegraph khá hơn, chấm cho Meghan điểm châm chước, 1/5 sao. Biên tập viên nghệ thuật - giải trí Anita Singh đánh giá tập đặc biệt “khá điên rồ và hơi buồn".

Singh cho rằng phân đoạn ngượng ngùng nhất là cảnh có Naomi Osaka. Nữ tác giả lưu ý ngôi sao quần vợt chưa từng gặp Meghan trước đây và có lẽ không muốn sớm tái ngộ.

Cũng giống như hầu hết nhà phê bình khác, Singh nhấn mạnh những gì Meghan hướng dẫn và tạo ra đều là điều hiển nhiên, ai cũng biết. Cô cho biết chương trình khiến cô nhớ tới cuốn Celebrate (2012) của Pippa Middleton, em gái Công nương Kate, trong đó gợi ý phục vụ gà tây vào Giáng sinh và đi ngắm sao vào ban đêm...

Bài đánh giá 1 sao khác đến từ Independent . Hannah Ewens, cây viết chuyên về mảng văn hóa - phong cách sống, than phiền dự án mới của Meghan “không vui, không thú vị, cũng chẳng truyền cảm hứng” và nhạt nhẽo đúng như dự đoán.

Bà Ewens nhấn mạnh lời bình hoàn toàn dựa trên cảm nhận khi xem chương trình, chứ không hề có ác cảm với Meghan hay lễ Giáng sinh từ trước.

Naomi Osaka bị chê tương tác thiếu tự nhiên với Meghan.

Lucy Mangan, nhà phê bình truyền hình của The Guardian , định chấm một sao, nhưng quyết định thêm sao nữa "để tỏ lòng biết ơn vì ít nhất chúng ta cũng an toàn cho đến năm sau".

Cô cho biết cảm thấy vừa bị xúc phạm, vừa bị tổn thương sau khi xem tập đặc biệt. Cô thậm chí khuyên khán giả Anh "uống số thuốc chống buồn nôn tối đa mà y học cho phép" trước khi xem.

Daisy Jones của British Vogue tỏ ra trung lập. Cô tuyên bố không biết gì về Meghan, cũng chưa xem chương trình trước đây của nữ công tước.

Từ cảm nhận cá nhân, cô đánh giá: "Không có gì thật sự cuốn hút hay kích thích, nhưng cũng không khó chịu".

Emily Ferguson, biên tập viên hoàng gia của Express , lại đón nhận tâm huyết của cựu diễn viên sinh năm 1981. Cô khen Meghan đưa ra một số mẹo hữu ích để gói những món quà khó như thú bông hay chai rượu.

“Tập đặc biệt này cân bằng giữa không khí lễ hội và những câu chuyện cá nhân chắc chắn làm hài lòng người hâm mộ của cô ấy. Trong đoạn quay riêng khi đang trang trí bánh quy phủ đường, Meghan đưa ra một thông điệp quan trọng: Hãy chăm sóc bản thân và bạn sẽ có thể chăm sóc người khác", Ferguson viết.