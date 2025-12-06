Người dân có thể nhận được khoản tiền này trước ngày 31/12 tới đây, nắm rõ để không thiệt

Ba trường hợp người dân có thể được hoàn tiền BHYT

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 và Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021, có ba trường hợp được áp dụng hoàn tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho đến hết ngày 31/12/2025.

Hoàn tiền khi thay đổi nhóm đối tượng tham gia BHYT

Đây là tình huống xảy ra khá phổ biến. Khi người tham gia chuyển từ nhóm có mức đóng bình thường sang nhóm được hỗ trợ cao hơn, phần tiền đã đóng nhưng chưa sử dụng sẽ được hoàn lại.

Ví dụ, một người tham gia BHYT hộ gia đình từ đầu năm nhưng đến tháng 6 được tuyển dụng vào làm việc tại công ty – nơi chi trả BHYT cho nhân viên. Khi thẻ BHYT theo hộ gia đình hết hiệu lực sớm hơn dự kiến, cơ quan BHXH sẽ hoàn lại tiền tương ứng với số tháng chưa sử dụng của thẻ cũ.

Mức hoàn trả được tính dựa vào số tiền đã đóng và thời gian chưa sử dụng tính từ ngày thẻ BHYT mới có hiệu lực.

Hoàn tiền trong trường hợp tăng mức hỗ trợ đóng BHYT

Nhà nước định kỳ rà soát và điều chỉnh mức hỗ trợ đóng BHYT đối với nhóm thuộc diện ưu tiên. Khi mức hỗ trợ tăng, người dân sẽ được hoàn lại phần chênh lệch giữa mức đóng cũ và mức mới.

Chẳng hạn, nếu một hộ gia đình trước đó được hỗ trợ 50% phí BHYT nhưng kể từ tháng 10/2025 được điều chỉnh hỗ trợ lên 70%, thì phần chênh lệch cho thời gian chưa sử dụng sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả.

Việc tính toán hoàn trả áp dụng trên phần thời gian còn lại kể từ thời điểm chính sách tăng hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực.

Người tham gia BHYT qua đời trước khi thẻ có hiệu lực

Nếu người mua BHYT qua đời trước thời điểm thẻ bắt đầu sử dụng, thân nhân hợp pháp sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã đóng.

Ví dụ, ông B mua thẻ BHYT cho năm 2025 nhưng không may qua đời trước khi thẻ có hiệu lực. Khi đó, gia đình ông B có quyền làm thủ tục để nhận lại toàn bộ số tiền đã nộp.

Thủ tục đề nghị hoàn trả BHYT