Meghan Markle được cho là ngày càng chán chồng, thường xuyên cãi nhau với Harry và chê trách anh đủ điều

Vào ngày 1/6, trang New Idea đã đăng tải những thông tin gây sốc về mối quan hệ hiện tại giữa Meghan Markle với Harry. Theo một nguồn tin thân cận hoàng gia tiết lộ với New Idea, việc cặp đôi chuyển đến Mỹ sinh sống đã hoàn toàn phản tác dụng. Kết quả là họ được cho là thường xuyên to tiếng, cãi nhau.

Hiện nhà Sussex đang tạm thời ở ẩn trong căn biệt thự triệu đô tại Beverly Hills. Họ vẫn chưa có việc làm ổn định và chưa thể triển khai các dự án phát triển cá nhân vì dịch bệnh. Sự nghiệp của cặp đôi đang trong tình trạng dậm chân tại chỗ.

Theo nguồn tin thân cận, đây chính là lý do nhà Sussex xảy ra rạn nứt. Meghan Markle được cho là ngày càng thất vọng về người chồng của mình khi anh không thể hòa nhập với cuộc sống ở Hollywood. Harry hiện đang dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để chơi đùa với con trai Archie, chăm sóc thú cưng và giao lưu trực tuyến.

Trang New Idea đã đưa ra những thông tin gây sốc.

Tuy nhiên, Harry từng thổ lộ với bạn bè thân thiết của mình rằng, anh nhớ nhà và cuộc sống hiện tại đang bị đảo lộn. Cháu trai của Nữ hoàng Anh hoàn toàn mất phương hướng khi chưa thể xác định được mình sẽ làm gì ở Mỹ. Rõ ràng, Harry đang dấn thân vào một cuộc hành trình đầy mạo hiểm, khác xa so với cuộc sống trước kia của anh.

Một nguồn tin nói với trang New Idea rằng, Meghan đã bắt đầu phàn nàn về việc Harry không cố gắng hòa nhập với bạn bè của Meghan cùng các đối tác làm ăn khác sẽ có lợi cho họ trong tương lai. Meghan thậm chí được cho là nói với Harry rằng, cô ấy kết hôn với một hoàng tử, không phải là một kẻ ủ rũ, không nghề nghiệp.

Từ đây, cặp đôi được cho là thường xuyên nổ ra tranh cãi với mâu thuẫn chất chồng. Họ đang trong tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong hoàn cảnh thân cô thế cô, Công tước xứ Sussex chỉ có thể tìm được một "đồng minh" thân cận đó là bà Doria Ragland, mẹ của Meghan. Bà được cho là động viên, an ủi con rể hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và căng thẳng này.

Cuộc sống ở Mỹ không hề dễ dàng với Harry.

Nguồn: New Idea