Tại Our Big Kitchen Los Angeles - một bếp ăn cộng đồng chuyên nấu các bữa ăn cho người vô gia cư và những mảnh đời thiếu thốn trong thành phố, gia đình bốn người đã cùng đội mũ, đeo tạp dề, ngồi xuống bên quầy bếp để cắt, chia, đóng gói đồ ăn. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ quỹ Archewell Foundation mà Meghan và Vương tử Harry sáng lập từ năm 2020, với tinh thần “biến lòng trắc ẩn thành hành động”. Giữa mùa lễ hội cuối năm rực rỡ ánh đèn, hình ảnh hai đứa trẻ hoàng gia lấm lem bột, nghiêm túc xếp từng hộp cơm gợi ra một câu hỏi rất đời thường: Chúng ta đang dạy con về sự sẻ chia như thế nào?

Gia đình Meghan Markle và Vương tử Harry hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong những hoạt động công khai. Bởi vậy, loạt hình ảnh được Meghan chia sẻ trên Instagram cá nhân, ghi lại khoảnh khắc Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi) vào bếp thiện nguyện đã nhanh chóng gây chú ý. Không phải váy áo cầu kỳ, không có ống kính paparazzi, chỉ là một căn bếp cộng đồng rộn ràng tiếng nói cười và những đôi tay nhỏ xíu đang cẩn thận sắp từng hộp đồ ăn.

Our Big Kitchen Los Angeles là bếp ăn phi tôn giáo, hoạt động với mục tiêu rất đơn giản nhưng thiết thực: Nấu và đóng gói các bữa ăn ấm nóng gửi tới những người đang thiếu thốn khắp thành phố. Trong không gian ấy, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet đội chiếc mũ lưỡi trai in logo bếp ăn, đứng cạnh bố mẹ bên bàn bếp. Có lúc, người ta thấy Lilibet nắm chặt tay mẹ, bên cạnh là Vương tử Harry lặng lẽ quan sát, thi thoảng cúi xuống hướng dẫn con. Những chi tiết ấy không hào nhoáng, nhưng lại khiến nhiều bậc cha mẹ chạm vào cảm xúc.

Theo chia sẻ trên website của Archewell Foundation, vợ chồng Meghan đã cùng đội ngũ tới đây để “chuẩn bị và đóng gói các phần ăn dành cho những người đang đối mặt với tình trạng thiếu ăn trong cộng đồng”. Họ khẳng định quỹ sẽ tiếp tục cam kết “đặt lòng trắc ẩn vào hành động, nâng đỡ các cộng đồng ở địa phương và trên toàn cầu”. Nhân dịp mùa lễ hội đang đến gần, thông điệp được gửi đi rất rõ: không ai nên bị bỏ lại phía sau, và nhu cầu cơ bản của mọi người - một bữa ăn ấm bụng - xứng đáng được quan tâm.

Điều thú vị là trong thông báo chính thức trên website, Archewell không hề nhắc tới sự xuất hiện của Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Việc hai con có mặt chỉ được hé lộ qua ảnh trên Instagram cá nhân của Meghan, và ngay cả khi chia sẻ, cô cũng khá thận trọng: hạn chế cận mặt, chọn những góc chụp đời thường, giữ cho con mình một khoảng riêng tư nhất định. Ở thời đại mạng xã hội, nơi nhiều phụ huynh “up” mọi khoảnh khắc của con lên mạng, cách Meghan vừa cho con trải nghiệm, vừa kiên quyết bảo vệ đời sống riêng tư là điều đáng để các bậc cha mẹ suy ngẫm.

Nếu nhìn dưới góc độ một người mẹ, có lẽ điều Meghan và Vương tử Harry muốn gửi gắm không chỉ là hình ảnh “gia đình nổi tiếng làm từ thiện”. Điều quan trọng hơn là hai đứa trẻ hoàng gia được chạm tay vào thực tế biết rằng ở ngoài kia có những người không có sẵn bữa ăn đầy đủ, hiểu rằng một hộp cơm mình đóng gói cũng có thể làm ai đó ấm lòng. Những bài học này khó có thể tìm thấy trong sách vở, mà chỉ có thể cảm nhận bằng mắt thấy, tai nghe, tay làm.

Với các bà mẹ Việt Nam, hình ảnh ấy có lẽ cũng không xa lạ. Nhiều gia đình vẫn chọn đưa con đi thăm mái ấm, nhà mở, cùng góp gạo, góp quần áo cũ dịp Tết hay Trung thu. Ở Los Angeles hay Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng…, những bài học về lòng trắc ẩn vẫn có một “ngôn ngữ chung”: đó là khi cha mẹ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, đưa con tới những nơi bớt lung linh hơn để con hiểu giá trị của những điều mình đang có.

Một điểm nữa khiến hoạt động này được chú ý là bối cảnh ra đời của Archewell Foundation. Quỹ được Meghan và Vương tử Harry lập nên năm 2020, không lâu sau khi họ rời Hoàng gia Anh và xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ. Thay vì chỉ tham gia các sự kiện trang trọng, họ chọn gắn tên mình với những dự án cộng đồng, những bếp ăn, tổ chức hỗ trợ sức khỏe tinh thần, bình đẳng giới… Ở góc độ đời sống, đó cũng là một cách “tái định nghĩa” hình ảnh hoàng gia: gần gũi, bớt xa cách và nặng tính nghi lễ.

Câu chuyện gia đình Meghan - Harry đưa con vào bếp thiện nguyện vì thế không chỉ là một mẩu tin giải trí. Đó là lời nhắc nhẹ nhàng cho mỗi gia đình chúng ta khi mùa lễ hội đến gần: con cái học từ những gì cha mẹ làm chứ không phải những gì cha mẹ nói. Một buổi chiều cùng con gói quà cho người khó khăn, một chuyến đi tới bếp ăn từ thiện, hay đơn giản là rủ con cùng dọn lại tủ đồ để chọn quần áo tặng người khác… đều là những “bài học mùa lễ” mà sau này con sẽ nhớ lâu hơn bất cứ món đồ chơi nào.

Và biết đâu, trong tương lai, khi nhắc đến mùa lễ, ký ức đọng lại trong Archie, Lilibet cũng như các em nhỏ khác không chỉ là cây thông, quà tặng hay những chuyến du lịch xa hoa, mà còn là mùi thơm của đồ ăn trong bếp thiện nguyện, là cảm giác bàn tay bé xíu của mình đã góp phần làm đầy chiếc hộp cơm của một người xa lạ. Đó chính là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con: Học được cách yêu thương và chia sẻ, từ những điều nhỏ nhất.