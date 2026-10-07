Meghan Markle đang tính xin lỗi để khép lại rạn nứt với vợ chồng William - Kate?

Theo Express, Meghan Markle và Vương tử Harry được cho là đang cân nhắc gửi lời xin lỗi tới Hoàng gia Anh về những phát ngôn trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Oprah Winfrey năm 2021. Cặp đôi muốn khép lại căng thẳng kéo dài với William và Kate, đồng thời hướng tới một cuộc hòa giải trong tương lai.

Phần gây tranh cãi nhất vẫn là chia sẻ của Meghan về việc có "những quan ngại và cuộc trò chuyện" liên quan đến làn da của Archie trước khi em bé chào đời. Theo Express, chi tiết này đã khoét sâu thêm mâu thuẫn trong gia đình, buộc William phải công khai phủ nhận trước truyền thông.

Được biết, hiện Harry và Meghan nhìn lại cuộc phỏng vấn đó như một sai lầm lớn, và Meghan được cho là đã nhận ra đó là "điểm trượt" đáng kể nhất của mình. Một nguồn tin nói rằng cả hai đều hiểu họ đã đi quá xa trong lúc nóng giận và giờ muốn nói chuyện lại để sửa chữa những gì đã gây tổn thương.

Theo Express, cặp đôi muốn tập trung vào tương lai và hy vọng sẽ có một cuộc gặp thẳng thắn với gia đình hoàng gia. Meghan được cho là sẽ là người trực tiếp nói lời xin lỗi, nhưng bài viết nhấn mạnh rằng sẽ không có một cuộc phỏng vấn truyền hình nào, và họ cũng không muốn bình luận thêm về chuyện riêng của gia đình.

Ngoài ra, Harry và Meghan đang cố gắng sống kín tiếng hơn khi trở lại Anh, hạn chế xuất hiện trước ống kính và tránh để camera ghi lại các hoạt động thường ngày. Theo nguồn tin, mục tiêu của họ là giữ mình "ở chế độ thấp", giảm chú ý từ truyền thông để không làm hỏng cơ hội hàn gắn với gia đình.

Nguồn tin cũng nói rằng Harry và Meghan vẫn giữ hy vọng về một tương lai tích cực hơn cho các con, đặc biệt là việc Archie và Lilibet có thể gắn bó với các anh chị họ George, Charlotte và Louis. Dù vậy, Harry và William được cho là chưa nói chuyện với nhau từ năm 2022, nên bất kỳ bước hòa giải nào cũng sẽ cần thời gian.

Nếu nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện một lời xin lỗi, mà còn là dấu hiệu cho thấy Sussex có thể đang cố thay đổi cách tiếp cận: Ít ồn ào hơn, thực tế hơn và tập trung vào việc hàn gắn thay vì tranh luận công khai.

*Theo Express