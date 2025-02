Hàng triệu người sẽ không mảy may chú ý đến hành động này. Nhưng khi Meghan đến sự kiện solo đầu tiên, các sĩ quan bảo vệ hoàng gia đã vô cùng kinh hãi. Vào buổi sáng mùa thu se lạnh tháng 9 năm 2018, Nữ công tước xứ Sussex (lúc đó 37 tuổi) bước ra khỏi chiếc xe sang trọng trong bộ váy Givenchy đen bóng bẩy tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở trung tâm London (Anh). Sau khi chào hỏi người chủ trì, Ngài Kenneth Olisa, Phó Đại diện của Đại Luân Đôn, tại triển lãm nghệ thuật Châu Đại Dương, Meghan đã tự tay đóng cửa xe phía sau mình.

Hành động này đã khiến nhiều người hâm mộ nhà Sussex lên mạng xã hội và khen ngợi cách tiếp cận 'gần gũi' của cô với cuộc sống hoàng gia. "Meghan cũng giống như chúng ta", một người dùng đã viết trên X/Twitter, trong khi phóng viên hoàng gia Emily Andrews nói thêm: "Một công nương vẫn dành thời gian để đóng cửa xe của mình. Làm tốt lắm Meghan". Một số nhà bình luận nhanh chóng đưa ra giả thuyết rằng Meghan có thể đã thực sự 'vi phạm nghi thức hoàng gia' khi tự đóng cửa xe, trong khi những người khác coi đó là dấu hiệu đầu tiên của sự bất tuân, cuối cùng dẫn đến Megxit. Nhưng lý do thực sự khiến các thành viên hoàng gia không được phép tự đóng cửa xe khi đến một sự kiện lại nghiệt ngã hơn nhiều, theo một loạt các chuyên gia nghi thức và sĩ quan bảo vệ hoàng gia.

Chuyên gia nghi thức William Hanson đã làm rõ vào thời điểm đó rằng hành động của Meghan không cấu thành sự vi phạm nghi thức. Thay vào đó, ông nói rằng các thành viên của hoàng gia thường có nhân viên mở và đóng cửa xe vì lý do an ninh chứ không phải vì "làm màu". Ông nói: "Cho dù cô ấy có suy nghĩ kỹ về điều đó trước khi nó xảy ra hay không, tôi nghĩ đó là do thói quen, nhưng thật thú vị khi thấy nhiều người đã chú ý vì thông thường các thành viên hoàng gia có một nhân viên làm việc này cho họ. Điều đó xuất phát chủ yếu từ quan điểm an ninh, không chỉ để duy trì vẻ ngoài". Tuy nhiên, ông lưu ý: "Sẽ có ít rắc rối về an ninh tại thời điểm Meghan tự đóng cửa xe khi ra khỏi xe ở phía gần Học viện Hoàng gia nhất".

Khi một thành viên hoàng gia đến tham dự một sự kiện bằng xe hơi, đó là lúc họ dễ bị tấn công nhất, các sĩ quan bảo vệ cảnh báo với The Sun on Sunday. Nếu có chuyện gì xảy ra với Meghan, cô ấy sẽ không thể quay lại xe nhanh chóng sau khi tự đóng cửa vì xe tự động khóa, về cơ bản làm chậm quá trình trốn thoát. Một nguồn tin an ninh nói với tờ báo này: "Mặc dù việc đóng cửa xe có vẻ như là một điều nhỏ nhặt, nhưng nó có thể tạo ra sự khác biệt. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, an ninh cần phải có khả năng đưa nhân vật được bảo vệ trở lại xe trong vài giây. Nếu cửa xe bị đóng và khóa, điều đó là không thể".

Bản thân Meghan và Harry đã nói về những lời đe dọa giết người mà họ nhận được hàng ngày. Ngay từ năm 2016, hai năm trước vụ việc đóng cửa xe, Vương tử Harry đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích 'chủ nghĩa phân biệt giới và chủng tộc trắng trợn của những kẻ troll trên mạng xã hội và những bình luận trên web' vì nhắm vào Meghan. Phó ủy viên cảnh sát Metropolitan, Neil Basu, sau đó đã xác minh rằng nữ công tước đã nhận được những lời đe dọa 'kinh tởm và rất chân thực' trong khi còn là thành viên hoàng gia. Vì vậy, khi cánh cửa xe đóng sầm lại, không có gì ngạc nhiên khi các sĩ quan bảo vệ hoàng gia ở khắp mọi nơi đều "sợ phát khóc". Sau chuyến thăm Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London, chắc chắn nữ công tước đã được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc cho phép vệ sĩ đóng cửa xe. Lời khuyên này sẽ trở nên thích đáng hơn nhiều khi cô và Harry tuyên bố tin mang thai Hoàng tử Archie vào tháng 10 năm 2018.

Và có vẻ như Meghan đã tiếp thu bài học này khi cô tham dự đám cưới của Công chúa Eugenie với Jack Brooksbank vài tuần sau đó vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Nữ công tước đến Lâu đài Windsor trong chiếc áo khoác hải quân và váy cùng màu từ nhãn hiệu yêu thích của cô, Givenchy, cho phép một nhân viên mặc đồng phục mở và đóng cửa xe cho cô. Lời khuyên này rõ ràng đã in sâu vào tâm trí Meghan khi cô đến thăm Bảo tàng Chiến tranh Auckland vào ngày 31 tháng 10 năm 2018. Khoác trên mình chiếc váy màu xanh hải quân tuyệt đẹp của nhà thiết kế người Anh Antonio Berardi, nữ công tước bước ra khỏi xe với đôi giày cao gót màu nude để tham dự sự kiện do Thủ tướng New Zealand lúc bấy giờ là Jacinda Arden chủ trì. Vẫy tay chào đám đông, Meghan bước vào bảo tàng khi sĩ quan bảo vệ hoàng gia đóng cửa xe phía sau.

Theo Dailymail