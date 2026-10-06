Ngày 2/10, Thân vương Albert II và Vương phi Charlene của Monaco cùng hai con sinh đôi Jacques và Gabriella tham dự lễ đón Tổng thống Italy Sergio Mattarella và con gái Laura Mattarella trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Monaco. Đây là một trong những dịp hiếm hoi cả gia đình bốn người cùng xuất hiện tại một sự kiện ngoại giao quan trọng, vì vậy sự trưởng thành của cặp sinh đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Ở tuổi 11, Hoàng tử Jacques và Công chúa Gabriella đã không còn vẻ nhỏ nhắn của những năm đầu đời. Cả hai đứng cạnh bố mẹ với phong thái khá tự nhiên, phối hợp trong các nghi thức đón tiếp và cho thấy hình ảnh ngày càng gần với vai trò thành viên trẻ của gia đình hoàng gia Monaco.





Jacques, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Monaco sau cha, xuất hiện với diện mạo lịch lãm, nghiêm túc. So với những lần xuất hiện trước đây, cậu bé đã cao hơn đáng kể và bắt đầu có phong thái của một thiếu niên. Trong các sự kiện chính thức, Jacques thường giữ vẻ điềm tĩnh, đứng cạnh cha và thực hiện các nghi thức cùng gia đình.

Trong khi đó, Gabriella lại gây chú ý theo một cách khác. Cô bé ngày càng thể hiện nét duyên dáng và phong thái tự tin trước ống kính. Việc thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trong những dịp quan trọng cũng giúp Gabriella dần hình thành phong cách riêng, thay vì chỉ được nhắc đến với tư cách em gái sinh đôi của Jacques.





Đáng chú ý, sự xuất hiện của hai anh em lần này diễn ra trong bối cảnh mẹ của họ, Vương phi Charlene, lựa chọn một bộ suit màu kem của Dior. Thiết kế gồm áo jacket một hàng cúc và quần ống loe đồng màu, kết hợp giày cao gót nude Louis Vuitton. Tổng thể tối giản nhưng sang trọng, tạo nền khá thanh lịch khi đứng cạnh hai con.

Tuy nhiên, nếu Charlene là tâm điểm về thời trang thì Jacques và Gabriella mới là những nhân vật khiến khoảnh khắc gia đình trở nên đặc biệt. Cặp sinh đôi vốn được công chúng Monaco theo dõi từ khi còn rất nhỏ và mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ đều cho thấy một bước thay đổi về ngoại hình cũng như thần thái.

Điều thú vị ở Jacques và Gabriella là dù sinh cùng ngày, hai anh em lại ngày càng có những nét riêng khá rõ. Jacques thường tạo cảm giác trầm và điềm tĩnh hơn, trong khi Gabriella có phần biểu cảm, tự nhiên trước ống kính. Sự khác biệt này khiến mỗi lần cả hai đứng cạnh nhau, công chúng lại có thêm một góc nhìn về quá trình trưởng thành của cặp sinh đôi hoàng gia.





Từ những đứa trẻ từng xuất hiện trong vòng tay cha mẹ, Jacques và Gabriella giờ đã bước vào giai đoạn thiếu niên, bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những sự kiện có ý nghĩa chính thức của Monaco. Những khoảnh khắc như lễ đón Tổng thống Italy cũng vì thế trở thành dấu mốc nhỏ cho thấy hai thành viên trẻ của gia đình Grimaldi đang dần lớn lên trước công chúng.

Và có lẽ điều được chờ đợi nhất trong những năm tới không chỉ là Jacques sẽ thay đổi ra sao với tư cách người kế vị, mà còn là Gabriella sẽ xây dựng hình ảnh riêng như thế nào khi lớn lên. Ở tuổi 11, cả hai vẫn còn rất trẻ, nhưng những lần xuất hiện ngày càng thường xuyên cho thấy cặp sinh đôi đã bắt đầu có vị trí riêng trong các hoạt động của gia đình hoàng gia Monaco.