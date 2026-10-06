Vương hậu Letizia được khen

Sau lễ tiễn chính thức tại sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas ngày 5/10, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia lên đường tới Helsinki, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của họ tới Phần Lan. Ngay trong buổi tối đầu tiên, Letizia đã có màn xuất hiện đáng chú ý khi tiếp đón cộng đồng người Tây Ban Nha tại khách sạn NH Grand Hansa.

Khác với bộ suit màu xám khá kín đáo được lựa chọn khi rời Madrid, Vương hậu nhanh chóng chuyển sang một diện mạo hoàn toàn khác cho sự kiện buổi tối. Cô xuất hiện trong tuxedo đen của Pertegaz, thương hiệu thời trang Tây Ban Nha vốn nhiều lần được Letizia lựa chọn cho những dịp quan trọng.

Điểm khiến bộ trang phục lần này không bị hòa lẫn giữa những thiết kế tuxedo đen quen thuộc nằm ở phần tay áo cầu kỳ. Chất liệu lông vũ kết hợp cùng những chi tiết đính đá tone-sur-tone tạo hiệu ứng bắt sáng vừa đủ, khiến bộ đồ có thêm độ mềm mại và chuyển động mà không phá vỡ vẻ trang trọng vốn có của tuxedo.

Đây cũng là cách Letizia xử lý khá khéo một bài toán quen thuộc trong tủ đồ hoàng gia: làm thế nào để mặc trang phục đen trang trọng nhưng không khiến tổng thể trở nên cứng nhắc. Phom tuxedo mang lại đường nét sắc gọn, trong khi phần tay áo lông vũ và đính đá tạo điểm nhấn nữ tính, giúp diện mạo có chiều sâu hơn.

Thay vì thêm quá nhiều phụ kiện, Letizia giữ phần còn lại tương đối tiết chế. Cách phối này khiến sự chú ý tập trung vào chính thiết kế của Pertegaz, đặc biệt là phần tay áo vốn đã đủ nổi bật. Tóc và lớp trang điểm cũng được xử lý theo hướng thanh lịch, phù hợp với không khí của một sự kiện ngoại giao buổi tối.

Nếu bộ suit xám ở sân bay đại diện cho hình ảnh thực tế, thoải mái và công vụ, thì bộ tuxedo Pertegaz lại cho thấy một phiên bản khác của Letizia: Chỉn chu hơn, sang trọng hơn nhưng vẫn giữ được sự hiện đại.

Điểm đáng chú ý trong phong cách của Vương hậu những năm gần đây là cô không nhất thiết phải dựa vào những thiết kế quá cầu kỳ để tạo dấu ấn. Một bộ tuxedo đen tưởng như cơ bản vẫn có thể trở nên khác biệt khi được xử lý bằng chất liệu, cấu trúc và một chi tiết đủ mạnh. Với thiết kế lần này, lông vũ chính là yếu tố biến một bộ đồ đen cổ điển thành diện mạo dành cho một buổi tối đặc biệt.

Chuyến công du Phần Lan của Felipe VI và Letizia kéo dài hai ngày, với nhiều hoạt động chính thức tại Helsinki. Và chỉ trong ngày đầu tiên, phong cách của Vương hậu đã cho thấy sự chuyển đổi khá rõ ràng giữa trang phục ban ngày và buổi tối từ bộ suit xám rộng rãi, thiên về tính thực dụng sang tuxedo đen Pertegaz sắc nét và có điểm nhấn.

Một lần nữa, Letizia cho thấy tuxedo không nhất thiết phải nam tính hay cứng nhắc. Khi được bổ sung bằng những chi tiết mềm mại như lông vũ và ánh đá, món đồ kinh điển này hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn nữ tính, sang trọng và rất phù hợp với hình ảnh của một Vương hậu trong chuyến công du cấp Nhà nước.