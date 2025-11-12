Meghan Markle và Vương phi Kate luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là phong cách thời trang và trang sức của họ. Dịp cuối tuần vừa qua, cả hai nàng dâu Hoàng gia đều gây ấn tượng mạnh mẽ với phụ kiện đi kèm bộ trang phục màu đen trang trọng.

Đôi bông tai của Meghan có bản dupe giá rẻ!

Nếu Meghan Markle chọn lối đi thời thượng, hiện đại bằng cặp bông tai vàng "khổng lồ" tại sự kiện từ thiện lớn Baby2Baby, thì Vương phi Kate lại chọn phong cách cổ điển, ý nghĩa khi xuất hiện trang trọng cùng Vua và Vương hậu tại Lễ Hội Tưởng Niệm (Festival of Remembrance) thường niên.

Điều thú vị là cặp bông tai của Meghan tuy đắt đỏ (khoảng 15 triệu đồng) nhưng đã nhanh chóng có bản sao với mức giá "bình dân" đến bất ngờ. Ngược lại, cặp khuyên tai của Vương phi Kate lại là một món quà cưới của Nữ hoàng Elizabeth quá cố, mang ý nghĩa tinh thần và giá trị vật chất cực lớn, ước tính trên 700 triệu đồng!

Xuất hiện tại sự kiện Baby2Baby Gala, Meghan Markle đã chứng minh đẳng cấp thời trang tối giản nhưng cực kỳ tinh tế của mình.

Meghan đã chọn bộ trang phục toàn màu đen trang nhã, nhưng điểm nhấn chính là cặp bông tai vàng to bản, mang tên Love Link từ thương hiệu Aquazzura. Cặp khuyên tai có thiết kế hình móc nối, tạo cảm giác mạnh mẽ, hiện đại và rất thu hút ánh nhìn. Giá trị của chúng khoảng 450 bảng Anh (tương đương 15 triệu đồng). Phụ kiện này giúp cô hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, không cần quá nhiều chi tiết rườm rà.

Tin vui cho các tín đồ mê phong cách của Meghan nhưng không muốn "đau ví": Một thương hiệu trang sức đã cho ra mắt cặp khuyên tai móc nối mạ vàng có thiết kế tương tự, của Estella Bartlett, với giá chỉ 33 bảng Anh (khoảng hơn 1 triệu đồng).

Cặp khuyên tai này được chế tác bằng lớp phủ PVD cao cấp, có khả năng chống xỉn màu và bào mòn cực tốt, đảm bảo độ bền đẹp theo thời gian. Chúng cũng rất nhẹ và thoải mái khi đeo suốt buổi tiệc. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo để bạn tỏa sáng với phong cách Hoàng gia mà vẫn cực kỳ kinh tế.

Cặp khuyên tai cổ điển "vô giá" của Vương phi Kate

Cũng chọn trang phục đen trang trọng, Vương phi Kate lại chọn lối đi hoàn toàn khác: cổ điển và giàu ý nghĩa lịch sử.

Công nương xứ Wales xuất hiện tại Royal Albert Hall trong Lễ Hội Tưởng Niệm thường niên của Quân đoàn Hoàng gia Anh. Cô mặc chiếc váy đen thanh lịch của Alessandra Rich và cài thêm ghim cài áo HMS Glasgow Brooch. Điểm nhấn trang sức của Kate là cặp khuyên tai ngọc trai lấp lánh và chiếc ghim cài hoa anh túc (poppy) thủ công.

Cặp bông tai ngọc trai của Vương phi Kate không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây chính là cặp khuyên tai Bahrain Pearl Drop Earrings - một món quà cưới mà Nữ hoàng Elizabeth II quá cố đã tặng cho Vương phi Kate vào ngày cô kết hôn.

Theo chuyên gia trang sức Laura Taylor từ Lorel Diamonds, cặp khuyên tai này được chế tác từ một vỏ ngọc trai có chứa bảy viên ngọc trai, và ban đầu nó là quà cưới mà người cai trị Bahrain tặng cho Nữ hoàng Elizabeth vào năm 1947.

Với lịch sử và nguồn gốc quý giá, chuyên gia ước tính cặp bông tai này có giá trị trên 20.000 bảng Anh (khoảng 700 triệu VNĐ).

Vương phi Kate thường xuyên đeo cặp khuyên tai này trong các sự kiện gia đình quan trọng như lễ tang Hoàng tế Philip (2021), lễ tang Nữ hoàng (2022) và Lễ Tưởng Niệm năm ngoái, thể hiện sự kính trọng và tình yêu dành cho Nữ hoàng quá cố.

Sự lựa chọn trang sức đã phản ánh rõ nét con đường mà hai nàng dâu đang theo đuổi. Meghan hiện đại, táo bạo, và cập nhật xu hướng thời trang toàn cầu. Phong cách của cô dễ dàng được học theo với ngân sách phải chăng. Kate cổ điển, trang trọng, ưu tiên giá trị lịch sử và ý nghĩa tinh thần. Cô dùng trang sức để truyền tải thông điệp và sự kế thừa.

Dù lựa chọn phong cách nào, cả Meghan và Kate đều là những biểu tượng thời trang hàng đầu, định hình xu hướng và luôn biết cách khiến công chúng phải trầm trồ!