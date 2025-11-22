Meghan Markle bị bóc chuyện lố bịch

Ngày 20/11, Meghan Markle xuất hiện trên trang bìa của Harper's Bazaar. Câu chuyện về quá trình tiếp xúc, gặp gỡ nữ công tước có trong ấn phẩm trở thành đề tài bàn tán, thậm chí có người gọi là sự lố bịch.

Meghan Markle lên bìa tạp chí Harper's Bazaar.

Ở phần mở đầu, Greenidge kể về lần gặp Meghan Markle tại La Brea Tar Pits, khu vực khai quật hóa thạch đang hoạt động và bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Los Angeles (Mỹ), vào tháng 9. Meghan có mặt ở đó để đón tiếp nhóm nữ sinh từ ngôi trường địa phương.

“Chiếc xe golf dừng lại, sỏi lạo xạo dưới bánh xe. ‘Nữ Công tước xứ Sussex’, ai đó trong đám đông hô vang. Meghan bước xuống, mặc quần ống rộng, áo lụa và đeo đôi khuyên tai đính kim cương pavé nhỏ của thương hiệu Guzema đến từ Ukraine”, tác giả mô tả.

Khi tái ngộ tại căn nhà bằng đá nâu của bạn Meghan trong khu dân cư Upper East Side ở thành phố New York, Mỹ, khoảng một tuần sau đó, Greenidge viết: “Khi tôi bước vào, quản gia của ngôi nhà thông báo, ‘Meghan, Nữ công tước xứ Sussex’, dù dường như chúng tôi là hai người duy nhất trong nhà”.

Đây chỉ là hai chi tiết nhỏ trong bài báo dài hàng nghìn chữ, nhưng cũng đủ khiến dư luận “dậy sóng”.

Theo The New York Post , nó gợi nhớ đến vở kịch cũ lấy bối cảnh buổi dạ hội thời Victoria của Anh, trong đó có cảnh tùy tùng cung điện hô vang tước hiệu khách mời để thông báo về sự xuất hiện của họ.

Tờ báo Mỹ mô tả việc phải hô tên và tước hiệu trước khi xuất hiện của Meghan là biểu hiện “tự phụ” một cách lố bịch.

“Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, Vua Charles và Hoàng tử William đang nỗ lực tinh gọn chế độ quân chủ để phù hợp hơn với xã hội thế kỷ 21. Nhưng ở Mỹ, Meghan Markle - người chỉ có chưa đầy 2 năm làm thành viên hoàng gia - dường như đang tận hưởng sự xa hoa và nghi lễ trang trọng”, phóng viên Kirsten Fleming châm biếm.

Nhiều người đồng tình với nhận xét trên về Meghan Markle. Họ chê cười cựu diễn viên sinh năm 1981 ham hư vinh và ảo tưởng về bản thân.

Cư dân mạng bình luận: “Mức độ tự luyến này đáng báo động. Cô ấy sống trong nỗi sợ hãi sẽ mất đi tước hiệu đó vào một ngày nào đó”, “Tất nhiên Meghan phải làm thế vì cô ta biết đó là điều duy nhất khiến cô ta nổi tiếng. Cái tôi quá lớn”, “Thế giới phải xấu hổ khi chứng kiến một người yêu bản thân đến ám ảnh. Mức độ ảo tưởng của cô ta có vẻ đáng lo ngại rồi”, “Chiến lược PR của cô ta thật thô thiển. Bất kỳ ai có chút tư duy đều có thể nhìn thấu cô ta”…

Số khác lại nghi ngờ Harper's Bazaar “chơi xỏ” Meghan. Tác giả viết những dòng chế giễu. Họ phỏng đoán chính Meghan phải ngỡ ngàng khi đọc được bài báo.

Truyền thông và cư dân mạng chê cười Meghan vì vẫn duy trì nghi thức hô tên của hoàng gia. Ảnh: Harper's Bazaar.

Trong khi đó, nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams, chuyên gia về nghi thức xã giao của Anh kiêm cựu biên tập viên cuốn sách The International Who's Who (bộ sách tham khảo về những nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới), chỉ ra lỗi sai trong nghi thức hoàng gia mà Meghan áp dụng.

Ông Fitzwilliams cho biết theo đúng quy chuẩn, khách là người được xướng tên. Do đó, trong cuộc gặp tại ngôi nhà trong Upper East Side, quản gia đáng lý phải gọi tên nhà báo, thay vì Meghan.

“Điều đó trái ngược với nghi thức, cũng khiến cô ấy trông thật ngớ ngẩn… Meghan muốn tạo hào quang trong buổi phỏng vấn bằng cách không nói điều khó chịu về bất kỳ ai và luôn tràn đầy những suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, chính cách cô ấy sử dụng tước vị của mình theo cách hài hước như thế lại nói lên rất nhiều điều về con người cô. Cô ấy có thể vẫn được xướng tên khi ở một mình”, chuyên gia nói với Daily Mail .