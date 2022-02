Meghan dính nghi án mang bầu lần 3 với dấu hiệu rõ rệt, bị khui lại quá khứ từng chế nhạo bạn diễn

Mới đây, hình ảnh nhà Sussex đi ăn tối vào cuối tuần qua cùng với vợ chồng Công chúa Eugenie đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong khi Meghan bị cáo buộc bắt tay với các nhiếp ảnh để PR cho bản thân thì cô cũng đang dính nghi án mang bầu lần 3.

Trong bức hình được TMZ đăng tải có thể thấy Meghan diện nguyên cây trắng kết hợp với áo sơ mi bên trong. Bộ quần áo rộng thùng thình cùng vòng 2 có phần quá khổ của Meghan đã khiến nhiều người tin rằng nữ công tước đang mang bầu lần 3.

Meghan đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 12 năm ngoái khi cô được bắt gặp đang đi mua quà Giáng sinh tại các cửa hàng địa phương gần nơi ở. Kể từ đó cho đến nay, Harry xuất hiện công khai một mình và Meghan hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Khi ngồi xuống ăn tối, Meghan cũng che khéo cơ thể của mình bằng áo khoác bên ngoài.

Meghan dính nghi án mang bầu lần 3 với vòng 2 to bất thường.

Một số bình luận của người dùng mạng: "Cô ấy lại đang mang thai với thân hình phì nhiêu hơn trước"; "Meghan đang cố gắng che chắn vòng hai lớn của mình"; "Meghan chắc chắn là đang có tin vui"...

Trước những phán đoán của dư luận, nhà Sussex chưa lên tiếng phản hồi. Trước đó, vợ chồng Meghan từng khẳng định họ chỉ sinh hai con để bảo vệ hành tinh này. Họ hài lòng khi có một trai một gái hoàn hảo ngoài mong đợi.

Trong khi đó, Patrick J Adams, bạn diễn trước đây đã chia sẻ câu chuyện trong quá khứ với Meghan. Nam diễn viên 40 tuổi gần đây kể về sự cố xảy ra năm 2011, khi anh còn cùng quay phần đầu tiên của bộ phim Suits với Meghan. Lúc đó, Meghan đóng vai đồng nghiệp của Patrick và đã đến xem anh biểu diễn trong vở kịch 9 Circles của Bill Cain ở Los Angeles.

Patrick J Adams và Meghan trong phim 'Suits'.

Nói với Entertainment Tonight, Patrick tiết lộ: "Cô ấy có mặt ở vở kịch tôi diễn cảnh khoả thân và suốt một khoảng thời gian sau, cô ấy mang chuyện đó ra để cười tôi". Sau đó, Patrick nói đùa: "Có lẽ, cô ấy muốn tôi diễn lại cảnh đó".

Được biết, nam diễn viên Patrick sẽ một lần nữa để lộ các bộ phận riêng tư trên cơ thể trong lần ra mắt sân khấu Broadway tháng tới, khi anh đóng vai chính trong vở Take Me Out. Và Patrick khẳng định anh rất muốn được gặp lại Meghan ở hàng ghế khán giả. Nam diễn viên nói tiếp: "Tôi rất mong Meghan đến thưởng thức buổi biểu diễn. Chắc chắn tôi sẽ gửi vé mời cho cô ấy".

Ngoài ra, nam diễn viên này cũng thừa nhận muốn hẹn Meghan đưa các con đi chơi chung song chưa có thông tin nào về việc liệu họ có thực sự tổ chức chuyến gặp mặt này hay không. Patrick nói thêm: "Tôi đã đặt hẹn với Meghan. Cô ấy vô cùng bận rộn, vì vậy hy vọng thời gian sẽ cho phép. Tôi tự hào về mọi thứ vợ chồng cô ấy đang làm. Tôi nghĩ nó khá tuyệt".

Nguồn: IBT

https://afamily.vn/meghan-dinh-nghi-an-mang-bau-lan-3-voi-dau-hieu-ro-ret-bi-khui-lai-qua-khu-tung-che-nhao-ban-dien-20220225214349601.chn